Así se vive la entrega de los premios Oscar 2020

Joker lidera las nominaciones a los Oscar con once candidaturas

Joker lidera las nominaciones a los Oscar, que se entregan este domingo, con 11 candidaturas seguida de The Irishman, 1917 y Once Upon a Time... in Hollywood, que tienen 10 menciones por cabeza.

La categoría reina del Oscar a mejor película se decidirá entre Once Upon a Time... in Hollywood, The Irishman, Ford vs Ferrari, Jojo Rabbit, Joker, Little Women, Marriage Story, 1917 y Parasite.

Aquí los detalles ⬇

​

​