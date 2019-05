Así se vivió el Corona Capital Guadalajara

La segunda edición del festival Corona Capital fue todo un éxito, la explanada del Estadio de Chivas lució abarrotada de fanáticos que disfrutaron una jornada de más de 12 horas de música y diversión. Tres escenarios en donde se vivió al máximo la fiesta musical que abrió con el sol a plomo, en el principal, la banda Boy Pablo a las 13:00 horas, como ya es costumbre en los conciertos de este tipo, el show de cada banda fue puntual para dar paso a las siguientes, con una presentación aproximada de 40 minutos.

Of Montreal siguió en la terna y dio paso a la inauguración del segundo escenario con la actuación de Tops. El tercer escenario lo abrió GG Magree. La jornada transcurría sin contratiempos, únicamente con mayor número de asistentes conforme pasaban las horas.

Me&You de la banda Honne, prendió a los fanáticos que aguardaban su presentación, que era de las más esperadas.

En el segundo escenario desfilaron Kimera, Rhye, Holy Ghost, Goldroom y Jax Jones, entre otros. Pero sin duda, al momento de aparecer los Goo Goo Dolls la locura subió de tono, con temas como Better days, So alive, we are the normal y por supuesto, su clásico Iris elevaron el ambiente. Dejando todo listo para que los Yeah Yeah Yeahs hicieran lo propio, al ser una de las bandas estelares del maratón.

Una de las bandas más esperadas fue The Chemical Brothers, que en el segundo escenario se encargó de cerrar actividades con un show de primer nivel y gran producción. Star guitar, Do it again y Out of control fueron algunos de los exitosos temas que el público disfrutó y coreó durante ésta segunda esperada edición del festival Capital.