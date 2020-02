Así se vivió la edición número 40 de los Brit Awards

La cuadragésima entrega de los premios a los mejor de la música en Gran Bretaña se celebraron hoy en Londres, la transmisión fue transmitida a través de YouTube para el continente americano.

Las interpretaciones en la gala fueron lideradas por Billie Ellish que conmocionó a sus fans al sorprender con su performance de "No time to die" su más reciente sencillo en plataformas. Acompañada en el piano por su hermano Finneas la artista estadounidense

billie performing ‘no time to die’ for the first time ever at the #Brits2020 pic.twitter.com/gH2IPkqv9l — mal// BRITS DAY (@woremyheart) February 18, 2020

Recientemente Ellish fue elegida también para llevar el soundtrack principal de la última película de James Bond.

Otras de las presentaciones de la gala fueron las de Mabel (cantante y compositora nacida en España y que actualmente radica en Londres, Lewis Capaldi, cantautor británico y Harry Styles (ex integrante de la boyband One Direction).

Harry cantando Falling: LA EXCELENCIA.

pic.twitter.com/KCrmZSlaeQ — Harry Styles México💕💙 (@HarryMexOficial) February 18, 2020

Los ganadores de la noche:

Mejor artista británico nuevo

Lewis Capaldi

Otros nominados: Dave, Manbel, Sam Fender y Aitch

Mejor Artista Solista Británica Femenina

Mabel

Otros nominados: FKA Twings, Mahalia, Charli XCX y Freya Ridings

Mejor Artista Solista Internacional Femenina

Billie Ellish

Otros nominados: Camila Cabello, Ariana Grande, Lana del Rey y Lizzo

Mejor Artista Solista Británico Masculino

Stormzy

Otros nominados: Michael Kiwanuka, Lewis Capaldi, Dave y Harry Styles

Mejor Artista Solista Internacional Masculino

Tyler, The Creator

Otros nominados: Bruce Springsteen, Burna Boy, Dermon Kennedy y Post Malone

Thanks for the excellent reaction to the win @tylerthecreator 🤣 #BRITs via @GIPHY pic.twitter.com/VIB66LEczT — BRIT Awards (@BRITs) February 18, 2020

Mejor Grupo del año

Foals

La banda de indie rock se posiciona como la mejor de los Brit Awards 2020 al ganarle a sus contendientes: Bastille, Bring Me The Horizon, Coldplay y D-Block Europe

The unforgettable moment @foals won #BRITs Best Group 🎸 pic.twitter.com/EiS9B6KqiX — BRIT Awards (@BRITs) February 18, 2020

Mejor Álbum del año

'Psychodrama' de Dave

Otros nominados:

Fine Line - Harry Styles

Kinwanuka - Michael Kiwanuka

Heavy is the Head - Stormzy

Divinely Unispired to a Hellish Extent - Lewis Capaldi

Anyone else have a little happy cry when @Santandave1 thanked his mum? #BRITs @MastercardUK Album of the Year / Psychodrama ⚡️ pic.twitter.com/w3s8Ibuduf — BRIT Awards (@BRITs) February 18, 2020

Mejor canción del año

'Someone You Loved' de Lewis Capaldi

La ceremonia fue cerrada con una espectacular interpretación de tres grandes de la música pop en inglés: Rod Stewart, Ronnie Wood y Kenney Jones.