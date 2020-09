Así se vivió la primera entrega vía streaming de los premios Emmy

Desde el Staples Center de Los Ángeles, Jimmy Kimmel se encargó de presentar la edición número 72 de los Primetime Emmy Awards, que tuvo a la gran mayoría de sus nominados, conectados a través del streaming para poder llevar a cabo esta ceremonia pese a la pandemia provocada por el coronavirus.

El evento arrancó de una manera muy peculiar con un recinto totalmente vacío y haciendo uso de su buen humor, el anfitrión se acercó a una serie de celebridades de cartón para hacer una remembranza de lo que estos premios son en condiciones normales.

➡️ Schitt's Creek y Watchmen, las triunfadoras en los Emmy 2020

Gossip [Podcast] ¿Es en serie? | La visión femenina de Ted Bundy y la comedia de Schitt's Creek

La primera en aparecer totalmente en vivo fue una de las nominadas de la noche, Jennifer Aniston, quien presentó a las nominadas a mejor actriz de comedia, resultando ganadora Caterine O’Hara por su trabajo en Schitt’s Creek.

El siguiente premio fue para Eugene Levy, también por Schitt’s Creek, “Es un poco irónico que este papel precisamente de un Emmy por mi actuación, me tengo que plantear un poco los últimos 50 años de mi vida. Quiero darle las gracias a mi esposa desde hace 43 años por todo su amor y apoyo, quiero darle las gracias también a nuestro equipo de producción, a nuestros guionistas, a todo el elenco que tiene muchísimo talento”, fueron las palabras de Levy al recibir su premio.

Los premios continuaron para la serie Schitt’s Creek, llevándose los galardones a mejor dirección de una serie de comedia, mejor guion para una serie de comedia y mejor actor de reparto para Dan Levy, por su papel de David Rose “Yo no estaría aquí si no fuera por esta clase maestra de seis años que me han impartido estas dos mentes maestras de la comedia, mi padre Eugene Levy y la magnífica Caterine O’Hara que ha sabido enseñarnos a todos como teníamos que hacer las cosas y ha sido algo de lo que nos hemos impregnado todos”, aseguró Dan en uno de sus discursos.

Continuando con los premios a Schitt’s Creek, Annie Murphy se lleva el Emmy a la mejor actriz de reparto.

Asi se sentiran los profes dando clases por zoom #Emmys pic.twitter.com/IYcDfqDdPc — mary (@peraltafools) September 21, 2020 Todos los nominados desde casa ❤️ #Emmys pic.twitter.com/oPmrIOuD6x — Diana Su (@🏡) (@_DianaSu) September 21, 2020 Guardaaaa!!!!!! Ella es so beautiful! La compro como bombera también....si....me sale mi costado lésbico #Emmys pic.twitter.com/jv3odCs4Ry #JenniferAniston — La Godoy (@marcelapgodoy) September 21, 2020

Otro de los presentadores a la distancia, fue David Letterman quien en un video grabado previamente, apareció para nombrar al ganador de mejor programa de variedad que este año se lo llevó de John Oliver por Last Week Tonight.

Por la multipremiada Watchmen, Regina King, se lleva el premio a Mejor Actriz en una Miniserie o Película para TV. Mientras que Mark Rufallo recibe el premio en la misma por I know This Much Is True de HBO, “Nuestra historia no es acerca de un hombre, es acerca de una familia, es sobre un hombre peleando por su hermano con una enfermedad mental, la hicimos con compasión y eso es algo que también tenemos que hacer hoy, tenemos que ir juntos con amor”, dijo el actor al ser premiado.

You don't have to convince us, @Realeugenelevy! #Emmys pic.twitter.com/bqZ8lwgh25 — Television Academy (@TelevisionAcad) September 21, 2020 Can't get enough of this tender father/son moment between @danjlevy and @Realeugenelevy! @SchittsCreek made official #Emmys history tonight by sweeping all 7 Comedy categories! pic.twitter.com/dJLVuPEgxm — Television Academy (@TelevisionAcad) September 21, 2020

Dentro de las categorías más fuertes, este año el Emmy a la mejor serie de comedia fue para Schitt’s Creek, la mejor serie limitada fue Watchmen basada en el comic de Alan Moore, mientras que su actor Yahya Abdul-Mateen II se lleva el premio a mejor actor de reparto en una miniserie o película por su papel de Doctor Manhattan.

Jeremy Strong se llevó el premio a mejor actor en una serie de drama por su papel de Kendall Roy en Succession, el mejor reality show de competencia se lo lleva Rupaul’s Drag Race, el galardón a la Mejor actriz en una serie de Drama es para Zendaya por Euphoria, “Sé que este es un momento extraño para celebrar pero quiero decir que hay esperanza en la gente joven allá afuera, sé que nuestro programa siempre fue un gran ejemplo de ello, muchas gracias”, dijo la actriz al recibir su premio.

That's 4 career #Emmys for @ReginaKing with her win for @Watchmen! pic.twitter.com/DPCZiXqRQ8 — Television Academy (@TelevisionAcad) September 21, 2020 Such a joyous moment for Maria Schrader, who just won her first #Emmy for directing #Unorthodox! pic.twitter.com/9vnsKKaOqX — Television Academy (@TelevisionAcad) September 21, 2020 Jason Bateman ~blending in~ #Emmys @TheEmmys pic.twitter.com/pyOH9qwoYq — GIPHY Pop (@GiphyPop) September 21, 2020 Betcha didn't see a #Friends reunion coming at the 2020 #Emmys! pic.twitter.com/ZQV4p7IJQM — Television Academy (@TelevisionAcad) September 21, 2020

Este año Julia Garner es la ganadora del premio a la mejor actriz de reparto para una serie de drama por Ozark, mientras que en la rama masculina de la misma categoría Billy Crudup se lleva el laurel por The Morning Show. El premio más esperado de la noche se lo lleva la serie Succession de la cadena HBO, por la mejor serie de drama.

Además de los premios está noche se hizo un homenaje musical a cargo de H.E.R. a los fallecidos este año Naya Rivera y Chadwick Boseman interpretando el éxito de los ochenta Nothing compares to you.

Love you too, @yahya! 😘 #Emmys pic.twitter.com/gXaX5zID7n — Television Academy (@TelevisionAcad) September 21, 2020 .@UzoAduba is all of us 💕💕💕 #Emmys @TheEmmys pic.twitter.com/7uKofYx9WB — GIPHY Pop (@GiphyPop) September 21, 2020 Will never not love delivering #Emmys this way. pic.twitter.com/HgwUgwvSOW — Television Academy (@TelevisionAcad) September 21, 2020 More #Emmys history tonight! At 24, @Zendaya is the youngest person to win for Lead Actress in a Drama Series! pic.twitter.com/AVUzIqyckH — Television Academy (@TelevisionAcad) September 21, 2020

Gossip [Podcast] ¿Es en serie? | Mujer contra mujer en la lucha feminista

Gossip Jim Carrey será "el nuevo" Joe Biden en Saturday Night Live