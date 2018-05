Asier Etxeandía, el nuevo chico Almodóvar

La fascinación de Asier Etxeandía por Pedro Almodóvar no surgió ahora que el director lo eligió para formar parte de su nueva cinta, Dolor y gloria, y que coprotagonizará junto con Antonio Banderas. El actor español ha sido un gran admirador del ganador del Oscar prácticamente desde sus inicios.



“Pedro me ha inspirado toda la vida. Siempre me he sentido que era un chico Almodóvar y con ilusión de trabajar con él. Ahora que lo haré espero estar a la altura”, dice el actor que ha llamado la atención por su trabajo como Raúl de la Riva en las series Velvet y Velvet Colección, mismo que le dejó una nominación a Mejor Actor en una Serie en la más reciente edición de los Premios Platino.

La razón por la que Asier siente tal admiración por Almodóvar puede resumirse en una palabra: identidad. “Tiene que ver con la autenticidad, el artista completo. Tú ves una película de Pedro y sabes que es él desde el primer fotograma. Y eso es un artista”, dice el actor.

“Para mí él es una inspiración, es un maestro; he crecido con él, me cambió la vida desde el principio, desde su primera película no he dejado de verlas con grandísima emoción siempre que ha salido una película de Pedro. Me fascina su lenguaje, su punto de vista y es un milagro que yo pueda hacer una película con él”, dice con gran emoción el también cantante.

Aunque se le cuestiona sobre su papel en esta historia, Etxeandía responde tajantemente: “no te puedo contar nada, que me cortan los huevos si digo algo”, dice entre risas. A pesar de ello,adelanta lo esperado: “Es un guión maravilloso y un personaje increíble”, comenta el actor de 42 años.

“Con Antonio Banderas tengo prácticamente toda la película, la historia gira en torno a él, a lo que siente, a su vida y a lo que quiere hacer. Es una película bastante personal, no biográfica pero sí inspirada en sus experiencias, en sus vivencias.Es una historia muy emocional y personal y con una carga de humor interesante. Es muy de verdad, muy profunda, muy intensa”, explica.

Sobre si una de las motivaciones de trabajar en esta cinta es hacerse de un galardón o tener mayor reconocimiento, Asier Etxeandía es muy claro. “Trabajar con Almodóvar en sí es un premio. Y es que creo que el premio es seguir trabajando en la actuación todo el tiempo y ahora lo puedo hacer”.