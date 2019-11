Astrid Hadad presenta show erótico musical de antología

Con más de 30 años de carrera, Astrid Hadad se ha consolidado en el medio, por el performance musical de fusión que realiza en cada una de sus presentaciones, además de su carisma y talento arriba del escenario.

Hoy y mañana se presenta en el Teatro Bar el Vicio con Cachondeo, un espectáculo variado y divertido, para todos los gustos y sobre todo para que la gente que no conoce su trabajo, lo descubra desde el primer momento.

“En este cachondeo, decidí mezclar canciones, para que la gente que no me conoce, conozca y se divierta con lo que hago, entonces hice canciones que no están grabadas, otras nuevas que no se conocen y algunas de otros espectáculos como de capricho y estoy muy contenta porque quedó muy padre e intenso, hay de todo y para todos”, dijo Hadad a El Sol de México.

Cada espectáculo que ofrece, se desarrolla entorno a una temática, este show literalmente será un cachondeo, “aquí yo misma me cachondeo con las canciones que quiero y hacer y decir lo que se me pegue la gana”, explicó.

Es importante mencionar, que otra de las características propias de la también cabaretera es el vestuario tan colorido, llamativo y extravagante que utiliza en sus shows, “son vestuarios conceptuales, tiene que ver con lo que hablo o lo que quiero decir, hablo de las mujeres, del amor, de la pasión, de las condiciones sociales, porque eso es el cabaret, es ver con humor lo que pasa en nuestra vida, en el entorno, y tener también la capacidad de razonar junto con el que da el espectáculo de cómo estamos o qué hacemos, pero con diversión”.

Astrid tendrá un encuentro íntimo con sus seguidores, con un repertorio de aproximadamente 15 canciones con el que podrán gozar de una noche de tequila y bohemia con toques de buen humor y carcajadas, “yo llevo un repertorio que normalmente es de 14 a 15 canciones, la verdad es que cuando me presento no canto ese número de canciones, canto mucho más”, mencionó.

Durante la plática confesó que los nervios de salir al escenario nunca se le quitan y que inician desde días antes, “los nervios nunca se te quitan, pero para salir al escenario yo me preparo ensayando, es saber lo que uno va a hacer y saber cómo va a llevar el espectáculo, eso me divierte y me fascina mucho”.

Sobre la evolución que ha tenido la música opinó, “ahora hay muchas más posibilidades que antes, y aunque eso también te puede limitar, pero es fantástico lo que está pasando a nivel musical en todos los géneros, veo a la gente joven como está metida con su pasión, como escriben, como musicalizan, me parece una época maravillosa”.

Concluyó enviando una incitación a sus seguidores “Yo quiero que la gente no pierda la oportunidad de ver mi espectáculo en un lugar tan mítico como El Vicio, que además pueden comer y beber, yo quiero darles placer y que la gente esté muy contenta, les prometo que no van a ver un show igual”.