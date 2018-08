Atala Sarmiento salió de Ventaneando por acuerdo de aumento de sueldo

Atala Sarmiento exconductora de Ventaneando, programa del que salió por llegar a un acuerdo para que le aumentaran el sueldo, señaló que aún sigue esperando “un vestido con el que yo me sienta súper bien”.



La comunicadora aclaró, que en los últimos cuatro meses fuera de la pantalla chica no ha tendido a deprimirse, incluso compartió que su madre le ha dicho que está esperando el momento de verla rota, a lo que ella le responde: “No, tú ya sabes cómo soy yo. Eso no va a pasar”

“Sí, es muy difícil, fueron 23 años en un lugar y de pronto se hizo un huracán encima de mí, no sé de dónde y no sé cómo se formó, sí se ha sido complicado, pero nunca he tendido a deprimirme siempre he enfrentado los problemas con mucha entereza y no queda otra opción tomar al toro por los cuernos. Reconozco que mi salida fue como un boomerang que impactó, yo misma me sorprendí, es algo que no me imaginé que pasaría, pero pasó. No sé ni porqué. Bueno aquí, estoy bajo la lupa”.

Y reconoció que “el volver a encontrar trabajo, no ha sido un proceso fácil, me ha tocado enfrentarlo y seguir adelante, con todo lo que venga. Sí me he encontrado muchas piedras, si me lastimaron, si ha habido muchas publicaciones que me han hecho daño, sí se han dicho muchas mentiras de mí que me han afectado y bueno, no pasa nada”.

Atala Sarmiento reveló que para renovar su contrato en Ventaneando pedía 250 mil pesos mensuales, así que los proyectos que están por venir los compara con un vestido elaborado exclusivamente para ella, a su gusto y colorido.

“Es como cuando llevas puesto mucho tiempo un vestido y ya te lo pusiste muchas veces, este vestido no lo quiero usar. Necesita reclicarse, que lo use otra, a mí ya no me queda bien. Eso es lo que estoy tratando de hacer ahora ya no quiero usar ese vestido que use muchos años, quiero otro vestido, de otras telas, de otros colores, de otros materiales, de otras texturas. Eso es lo que estoy esperando, un vestido con el que yo me sienta súper bien, lista para ir a una alfombra roja divina”.

Atala confió la experiencia al salir de Ventaneando le ha servido para nutrirse. “Todo esto me ha servido para crecer, para hacerme fuerte y para seguir adelante. Al final del día, no te queda otra”.

Durante su paso en la alfombra roja de la premier de la película Ya veremos con Mauricio Ochmann y Fernanda Castillo, Atala Sarmiento, aclaró que su amigo Edy Smol, en ningún momento le ofreció trabajar con él en su programa Cuídate de la Cámara que lleva al aire siete años.

“Eso no es verdad. Sólo un día fui de invitada, adoro a Edy, me cae perfecto, me había invitado muchas veces y en esa ocasión fui a un programa nada más como invitada nada más”.