¡Atención! Phillips y Phoenix podrían estar tramando segunda parte del Joker

Luego del éxito taquillero de Joker en los cines a nivel mundial, sin duda se antoja una segunda película del villano de Batman, misma que ya se podría estar planeando.

Una entrevista publicada por The Hollywood Reporter (THR), revela que Todd Phillips, quien fue el director de la primera entrega, también estaría dirigiendo la segunda, luego de que tuviera un acercamiento con Warner Bros donde le hicieron la propuesta.

Congratulations to #JokerMovie’s Lawrence Sher on winning the Golden Frog AND the Audience Award. Todd Phillips’ JOKER becomes the first movie ever to claim both awards @CamerimageFest. pic.twitter.com/BVpCnTN4by — Joker Movie (@jokermovie) November 18, 2019

El escrito publicado en THR destaca que Joker 2, tendría nuevamente la participación de Joaquin Phoenix como protagonista, y la película sería escrita por Phillips y Scott Silver.

También destacó que el presidente de Warner Bros, Toby Emmerich, ya le propuso a Todd una nueva historia de otro villano de DC, basada en el universo de superhéroes.

Anteriormente, Phoenix y Phillips, ya han entablado algunas conversaciones para una segunda parte de la película, sin embargo, no hay algo formal; por lo que se espera próximamente den la sorpresa a los fans.