Aterciopelados rinde tributo a Cerati

Andrea Echeverri y Héctor Buitrago, integrantes de la banda colombiana Aterciopelados, reversionaron este año, a manera de tributo para Gustavo Cerati, el tema de Soda Stereo En la ciudad de la furia, algo que se habían rehusado a hacer, pero debido a los festejos y el concierto que realizará la banda por diferentes países con la gira Gracias totales, el sentimiento les ganó.

“El último lanzamiento es nuestra versión aterciopelada de En la ciudad de la furia. Resulta que en el 96, Soda Stereo me invitó a cantar esa canción con ellos y esa versión se hizo muy famosa; llevamos 22 años que muchas veces en un concierto de Aterciopelados el público la pide”, comentó Andrea en entrevista con El Sol de Puebla.

Gossip Soda Stereo regresa con gira para dar "gracias totales"

Al respecto de por qué la banda había decidido integrarla a sus shows, reveló: “Por 22 años nosotros dijimos nada que ver; ¿por qué vamos a cantar esa canción? Después de un tiempo dijimos: ¿Por qué no?, si se cumplen cinco años de la muerte de Cerati y pues todo el mundo estaba preparando homenajes así que dijimos esta súper bonito hacer nuestra versión”.

A finales del 2019 la agrupación lanzó su nueva versión de este tema clásico de Soda Stereo con un video grabado en Buenos Aires.

La banda imprimió en esta reversión un poco de lo experimental que está siendo su sonido, basado en el cyberpunk.

"Hacer la versión implicó un proceso largo porque el sonido de Aterciopelados no se parece al de Soda, pero este año empezamos a cambiar de opinión, creo que tuvo que ver porque hicimos la versión de Mátenme porque me muero de Caifanes y dijimos ¿por qué no hacemos lo mismo con En la ciudad de la furia? El reto fue ver la versión del 88, la del 96 y lograr algo intermedio con la de ahora",

La cita para Gracias totales en la Ciudad de México es el 12 de marzo, y contará con la participación de destacadas bandas latinoamericanas.