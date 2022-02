Atrapa a Ariana Saavedra trama de Oscuro deseo

La faceta de modelo ya quedó atrás para Ariana Saavedra. La joven que participó en el videoclip de Maluma y Yandel de la canción Sólo mía (2018), quiere ahora trabajar duro para crecer en su carrera como actriz, después de participar en Control Z, llega este 2022 a una de las producciones estrella de Netflix: Oscuro deseo.

En la segunda temporada hace el papel de Julieta Lazcano, uno de los nuevos personajes. Ella es la novia y futura esposa de Alejandro Speitzer, Darío.

“Uno debe enfocarse en lo que realmente se quiere y el modelaje me ha traído cosas buenas, pero debo ir en directo, duro y al frente en la actuación, la otra faceta ya no es parte de mi vida”.

La actriz señala que la segunda temporada trae muchas respuestas para los seguidores de la serie. “Oscuro deseo nos trae muchísimos giros inesperados, nos trae el deseo carnal. Es una historia diferente de temas que no se tocan mucho en México, ya que nos invita a hablar de la sexualidad, estamos en una época del mundo de la tecnología que nos pone enfrente estos temas. A mí se me hace padre que se toque con total libertad”, detalló en la charla.

Ariana describe a su personaje como “una chava súper inocente, se enamora por primera vez, no le ve errores a Darío y no sabe quién es porque tiene un velo en el rostro. Es lo que pasa generalmente cuando te enamoras, después descubres muchas cosas que no viste al principio”.

Para Ariana Saavedra, Oscuro deseo es una historia de giros inesperados. “Es una trama que nos sorprende, que juega con la mente del televidente. Te van a intrigar las diferentes perspectivas de cada uno de los personajes. Por eso le va tan bien, uno nunca sabe qué esperar en cada capítulo que suman 15 para esta segunda temporada”.

Después de su experiencia en Oscuro deseo, que se estrenó a principio de mes, Ariana espera ir poco a poco en el desarrollo de su profesión. “Quiero probar diferentes géneros y encarnar distintos personajes. No me gustaría encasillarme en los papeles, sino que me den diversidad, es con lo que quiero crecer como actriz, hacer personajes ajenos a mi vida real para poder aprender de ellos”, comentó la joven.