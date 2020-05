"No tengo miedo", Audry Funk pide a otras mujeres denunciar a Johnny Escutia

Después de que la plataforma Spotify bajara el pasado fin de semana el contenido musical de Johnny Escutia, un rapero que incitaba en sus letras a la violencia de género y sobre todo lanzaba amenazas dirigidas a mujeres específicas como la youtuber Yuya, en redes sociales no se esperaron las denuncias en contra de este hombre.

Tal es el caso de Audry Funk, una rapera originaria de Puebla que actualmente radica en Nueva York y ha escalado en la escena musical a nivel internacional. En entrevista exclusiva para El Sol de México habla sobre la violencia que sufrió durante siete años por parte de Secta del king de la furia, una especie de organización liderada por Johnny Escutia donde agrupa a personas identificadas con sus intereses y quienes actúan en redes sociales contra gente que él quiere atacar.

¿Por qué te atreviste a denunciar a Johnny Escutia?

Esto empezó en 2009, ese año me invitaron a ser parte de un colectivo que se llama Mujeres Trabajando, él empezó a atacar primero al colectivo, decía “estas viejas pendejas mejor que se vayan a la cocina, porqué no me están haciendo un sándwich en lugar de estar rapeando, también están bien feas, guangas, gordas”. En algún momento, dijo algo de una compa y siempre he sido de las que no se quedan calladas, así que le respondí y desde 2009 hasta 2016 no dejó de hacer videos acerca de mí, en sus miles de cuentas, pues no solamente tiene una, que es la que ya se le ha cancelado a nivel nacional, esto ha pasado desde hace mucho y había gente que nos apoyaba tumbándole las cuentas.

¿Cuántas cuentas tiene?

No te puedo decir un número, además hay muchos datos que he decidido borrar porque ha sido algo muy fuerte, al menos una tres o cuatro (perfiles en redes sociales) le tumbaron cuando me molestaba directamente a mí.

¿Qué sabes sobre su agrupación?

El tipo primero se refiere a sus seguidores como Secta del fin de la furia, si tú eres de los que alabas todo sus chistes horribles eres parte de su secta, y esos morritos y morritas, pues incluso hay mujeres, hacen todo lo que él diga. Cuando yo posteaba una canción nueva, él siempre atacaba verbalmente por Facebook, hablaba en sus videos de mí, se burlaba, me puso dos sobrenombres que hasta ahora en mi feat siguen saliendo, me puso “Audrypork” o “hipopótamo con rastas”.

Fue muy fuerte, tuve que tomar terapia para dejar de sentirme mal y atacada, porque no era él, mandaba a la gente relacionada con él, eran 200 mensajes de odio que tenía que soportar.

¿Qué le dirías a las mujeres que han sido atacadas por él?

Sé que da mucho miedo, que una se siente sola en algún momento, pero la verdad es que estos tiempos han cambiado, la autodefensa feminista, las morras no te van a dejar sola. Ahora es el tiempo para denunciar estas cosas, ya todas estamos tomando conciencia de que si tocas a una, tocas a todas. Mi caso no es aislado, también han sido atacadas Niña DIoz, MastaQuba y XIMBO, que son mujeres que hacen rap. Ninguna mujer, ningún ser humano merece ese trato sólo por el hecho de existir. A todas las que han sido atacadas por este hombre les diría que no están solas, que dejemos de ocultar esto, que sí está pasando algo, yo pasé tantos años no dándole importancia cuando sí era importante y estaba destruyendo mi vida.

Ahora no tengo miedo, que la gente sepa que no tengo miedo, pues el miedo a él le da más fuerza, y el hecho de que nos quedáramos calladas era lo que hacía que siguiera con todo esto.