Aún estas a tiempo de entrar al universo Game of Thrones. Te decimos los capítulos claves

El invierno ha llegado y si aún no has visto ningún capítulo de esta serie, pero quieres ser parte de este fenómeno, te dejamos los capítulos clave para que puedas comprender lo que sucederá en la octava temporada.

Temporada 1. Capítulo 1 - Winter is Coming

En este capítulo conoceremos a la mayoría de los personajes principales de la historia, y de aquí parten todos los puntos centrales.

Temporada 1. Capítulo 9 – Baelor

Muere Nedd Strak, uno de los personajes principales de la serie, su hija Arya ve como es ejecutado, se descubren varios secretos sobre los Lannister.

Temporada 1. Capítulo 10 - Fire and Blood

Los dragones hacen su aparición, Daenerys Targaryen ve nacer a sus tres dragones: Drogon, Rhaegal y Viserion.

Temporada 2. Episodio 1-The North Remembers

Mientras que el norte está de luto por la muerte de Ned Stark, Khaleesi se encuentra en el desierto con un ejército de esclavos y 3 dragones, Jaime Lannister se mantiene como prisionero.

Temporada 2. Episodio 2 - The Old Gods and the New

A Khaleesi le son robados sus dragones y en este capítulo hace su aparición Ygritte, el gran amor de John Snow

Temporada 2. Capítulo 9 - Blackwater

Se presenta la primera batalla a gran escala de la serie, en este capítulo conoceremos el fuego valyrio, el cual es capaz de arder por mucho tiempo y puede permanecer encendido incluso en el agua.

Temporada 2 – Capitulo 10 - Valar Morghulis

Arya encuentra su objetivo, el cual es vengar a su familia, también se muestra un ejército de zombies de hielo y se da una muestra del gran poder que tienen los dragones.

Temporada 3. Capítulo 3 - Walk of Punishment

En este episodio conoceremos a Ramsay Bolton, uno de los principales villanos de la serie, Jaime pierde la mano.

Temporada 3. Capítulo 4 - And Now His Watch Is Ended

Khaleesi consigue a su ejército, asesina a todos los esclavistas de Astapor y los esclavos deciden quedarse a su lado.

Temporada 3. Capítulo 9 - The Rains of Castamere

Uno de los capítulos más impactantes de la historia, se lleva a cabo la infame Boda Roja, en la que luego de declarar la guerra a los Lannister, Robb y Catelyn Stark son traicionados por la casa Frey en la boda de uno de los Tally, Robb Stark, su esposa, su hijo y su mamá son asesinados a media fiesta.

Temporada 4. Capítulo 2 - The Lion and The Rose

Por fin llegó una de las muertes más esperadas de la historia, mientras celebra su boda con Margaery Tyrell. Joffrey muere envenenado, pero antes de morir señala a Tyrion, lo que causa la furia de Cercey, quien lo acusa de la muerte de su hijo.

Temporada 4 Capítulo 8 - The Mountain and the Viper

Este es el capítulo donde La Montaña le oprime los ojos a Oberyn Martell hasta que su cabeza explota.

Temporada 4. Capítulo 10 - The Children

Khaleesi tiene que encadenar a sus dragones debido a que estos están haciendo estragos a su gente, Tyrion asesina a su padre, después de haber asesinado a Shae debido a que lo traicionó, Arya se dirige a Braavos.

Temporada 5. Capítulo 8 - Hardhome

Los caminantes blancos se enfrentan a los salvajes y a la guardia de la noche y se descubre que su debilidad es el acero valyrio, se vuelven a encontrar Sansa Stark y Theon Greyjoy.

Temporada 5. Capítulo 10 – Mother's Mercy

Sansa Stark escapa de Winterfell con ayuda de Theon Greyjoy, el ejército Baratheon es destruido, la hija de Cercei muere envenenada, John Snow es asesinado en nombre de la Guardia de la Noche.

Temporada 6. Capítulo 2 – Home

John Snow vuelve a la vida, a través de una visión de Bran, se revela el pasado de Hodor.

Temporada 6. Capítulo 5 - The Door

Uno de los capítulos más tristes de la serie, en este se revela porque Hodor repite la palabra Hodor una y otra vez.

Temporada 6. Capítulo 7 - The Broken Man

John y Sansa vuelven a juntarse y comienzan a reclutar su propio ejército, Arya es acuchillada.

Temporada 6. Capítulo 9 - The Battle of Bastards

Una de las mejores batallas de la serie donde John Snow y Ramsay Bolton pelean por Winterfell, Khaleesi monta en Drogon y muestra su poder.

Temporada 6. Capítulo 10 - The Winds of Winter

Arya cobra su venganza contra los Frey, Cerseia también se venga haciendo explotar el Septo de Baelor, John Snow es coronado rey del norte y se da a conocer su verdadero origen, Sansa acepta aliarse con Khaleesi.

Temporada 7. Capítulo 4 - The Spoils Of War.

Arya llega a Winterfell y se reúne de nuevo con sus hermnaos, Sansa y Bran Stark, Daenerys Targaryen, demuestra el poder de sus dragones cuando se enfrenta contra el ejército de los Lannister.

Temporada 7. Capítulo 6 - Beyond The Wall

Mientras Daeneryas salva a Jhon Snow de un ejército de zombies, su dragón Viserion es herido por el rey de la noche y transformado en zombie.

Temporada 7. Capítulo 7 - The Dragon and The Wolf

Los Lannister, los Stark y los Targaryen se unen para luchar contra los caminantes blancos, se revela que John Snow es el hijo legítimo de Rhaegar Targaryen y Lyanna Stark, lo que lo convierte en legítimo heredero del Trono de Hierro, Viserion derriba el muro.