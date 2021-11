Aurora en el Corona Capital hace un llamado a la tolerancia y al amor

Al caer la noche en el escenario principal del Corona Capital, Aurora arrancó su presentación, que fue una de las más esperadas del día. Temas como "Runaway", "Exit for love" y "Murder song" conformaron el repertorio de la noche.

Entre cada canción, la cantante aprovechaba para dirigirse a sus fans, y con una gran sencillez les expresaba cuánto los amaba, y lo mucho que significaba para ella su presencia el día de hoy.

El cariño fue recíproco, pues a la mitad del concierto, uno de sus admiradores le hizo llegar un ramo de flores, el cual aceptó con gran alegría. "Muchas gracias, huelen muy bien", expresó, mientras lo colocaba en la parte trasera del escenario.

La noruega se tomó un momento para hacer un llamado a la tolerancia, e incluso tomó una bandera LGBT que un asistente portaba, y la ondeó en el escenario. "Amo el amor, debemos amar a quien queramos, el amor es nuestro", exclamó.

Antes de despedirse, recordó a sus seguidores que sean amables con los demás. "Los amo a todos, y cuídense, sean buenos con los otros, y con ustedes mismos. Te amo, gracias", dijo.

Jvke debutó en el Corona Capital con una presentación donde compartió lo mejor de su repertorio, e incluso dedicó un tema a su mamá. Pese a ser el primero en el escenario Viva Aerobus, logró convocar a decenas de personas.

Durante 40 minutos, el cantante entonó temas como "Rather be lonely", "Anxiety" y "Upside down", el cual dedicó a su mamá. Dado que era su primera vez en el festival, aprovechó para agradecer a sus fans que acudieran a la cita. "Estoy muy contento de estar aquí, me los llevo conmigo", expresó.

Al finalizar, pidió a todos los presentes elevar sus brazos en en aire, y se acercó al borde del escenario oara tomarse una fotografía.