Austin Butler interpretará a Elvis Presley en película biográfica

Después de que diversos nombres de famosos como Harry Styles, Ansel Elgort y Miles Teller se manejaran para protagonizar el filme biográfico de Elvis Presley, se anunció finalmente que el actor estadunidense Austin Butler encarnará al Rey del rock and roll.

El portal Variety informó que la película será dirigida por Baz Luhrmann (El gran Gatsby), a la que se unirá el actor Tom Hanks, quien interpretará al “Coronel” Tom Parker, manager de Presley, desde 1955 hasta su muerte.

There's a new king of rock 'n' roll. Austin Butler has been tapped to play Elvis Presley in an upcoming biopic about the legendary rock-star's life https://t.co/xiZHlxsXN6 pic.twitter.com/JUVcjfxB4m — Variety (@Variety) 16 de julio de 2019

“A través de la elección del elenco, fue un honor para mí encontrar una gran variedad de talento. Había escuchado sobre Austin Butler, de su destacado papel al lado de Denzel Washington en The Iceman Cometh en Broadway.

“Por medio de extensas pruebas de cámara y talleres de actuación, supe inequívocamente que había encontrado a alguien que podría personificar el espíritu de una de las más icónicas figuras musicales del mundo”, declaró el director de la cinta.

Butler tiene 27 años y ha aparecido en proyectos de cine y televisión como las series Zoey 101, Las crónicas de Shannara y El diario de Carrie, así como la película La fabulosa aventura de Sharpay.

Elvis Presley falleció el 16 de agosto de 1977 a los 42 años por un infarto agudo al miocardio. En sus inicios en el cine, participó en Diversión en Acapulco (1963), Viva Las Vegas (1964) y Paraíso Hawaiano (1966). Mientras que Don´t be cruel, If I can dream, Can’t help falling in love y Suspicious Minds, fueron algunos de sus éxitos.