Austin TV abre un nuevo ciclo tras 10 años de pausa

Después de estar diez años fuera de rodaje, en septiembre de 2022 Austin TV dio muestras de regresar a los escenarios compartiendo el mensaje “Tu cara no importa, importas tú”, a través de redes sociales y en carteles difundidos por la Ciudad de México.

Frente a esa señal, su público especuló de qué se trataba, generando emoción y expectativas, mismas que fueron superadas casi un año después. Hoy se puede hablar con seguridad de que su retorno, uno de los más esperados en la escena del rock, ha sido cumplido con creces, ya que además de reunirse para una nueva etapa, Austin TV sorprendió con una gira por la República y el lanzamiento de “Rizoma”.

“Nos hemos sentido increíblemente bien. Esperábamos que algunas personas estuvieran felices, porque siempre tuvimos mensajes en estos diez años, pero no imaginábamos toda esa entrega que la gente ha tenido en nuestros shows”, explicó Chiosan, teclista de la banda, en una entrevista que tuvieron los miembros de Austin TV con El Sol de México.

“Te deja satisfecho ver que algo que haces con tanta pasión tiene un impacto tan positivo en muchísimas personas. Es algo que te inspira”, agregó Nazari, el guitarrista.

Austin TV se ha presentado en festivales, y en otras presentaciones en solitario, destacando la del 14 de octubre en el Pepsi Center. Por ahora, además de otras fechas por el interior de la República, el grupo se prepara para llegar al Festival Amigo que se llevará a cabo en Cuautitlán, Izcalli, un lugar especial para el grupo, ahora integrado por Chiosan, Nazari, Xnayer, Rata y Acky, el nuevo integrante.

“Estamos muy contentos Nazari y yo porque allí crecimos. En esa parte donde se une el Estado de México con la Ciudad hay un montón de personas que están comprometidas con la música en español y mexicana, las bandas nacionales necesitamos ese apoyo para poder subsistir y seguir creando”, explicó Rata, bajista de la banda.

UN NUEVO EPISODIO

Rizoma es el nombre del álbum que coronó el regreso de Austin TV, un material discográfico compuesto por nueve canciones presentadas como disco en septiembre, todas inéditas, sin un precedente que haya quedado en el repertorio tras la separación en 2013.

“Surgieron desde cero, en un principio teníamos la idea de crear, primero ver si fluía la magia de crear música. En el primer ensayo salió ‘La orquídea y la avispa’. Nos gustó todo, reunirnos y volver a crear, se sintió muy bien, nos gustó la canción. Fluyeron más canciones y terminamos con aproximadamente 14, de las cuales dejamos para el lado B algunas”, explicó Nazari.

“Fue también diferente porque siempre componíamos todos juntos. Ahora Chiosan no estuvo físicamente, entonces siempre la despertábamos con la música grabada. Aunque no estuvo, gracias a la tecnología tuvimos la posibilidad de componer con ella”, agregó Nazari sobre el proceso creativo del disco.

“Acky (nuevo guitarrista de la alienación) se incorporó y fue muy bonito que en el primer ensayo, ‘La orquídea y la avispa’ sale de un riff que él hizo. El primer riff de esta nueva etapa viene de la nueva persona que está aquí y eso fue una bonita bienvenida a lo nuevo de Austin y a decir es otra alineación, pero la vibra sigue siendo la misma”, apuntó Rata.

Las opiniones que ha tenido Austin TV por su regreso han sido favorables, mismas que se ven cuantificadas en las reproducciones que han tenido los temas de Rizoma en las principales plataformas de streaming, superando a algunos clásicos de su repertorio.

“La gente lo ha recibido de una manera increíble, así como nosotros al momento de crearlo. Nos emociona mucho, porque a pesar de que la gente está feliz por escuchar canciones que no escuchaban desde hace 20 años, también les gusta escuchar las nuevas”, expuso Chiosan.

“Es una sorpresa, lo visto históricamente es que a las bandas que regresan y sacan una canción las atacan, pero con nosotros fue todo lo contrario. Es algo que queríamos que sucediera… y sucedió”, dijo Acky.

UN ENTE CON VIDA PROPIA

Diez años de pausa no afectaron el sonido de Austin TV, pues Rizoma encaja perfecto en el estilo que la banda había labrado desde su debut en el disco “La última noche del mundo” del 2003.

“Creo que se nota en que entendemos más rápido cómo comunicar lo que sentimos. Eso se nota en la música que hicimos, estamos más conectados. El sonido que ahora estamos teniendo es haciéndonos conscientes de lo que queremos expresar y sin tener que demostrarle nada a nadie. Hacer música por querer hacerla", aseguró Rata.

“Cuando escuchaba los primeros discos de Austin, que yo no estaba en la banda, sentía esa energía que tiene musicalmente la banda. Cuando entró Rata sentí una evolución, pero se mantenía la esencia, lo mismo pasó cuando entré yo. Incluso cuando hicieron el disco tributo (Nuevos Clásicos: Austin TV, 2021), me tiré en la cama a escucharlo y se me hizo muy curioso cómo esa misma energía expresada por otras personas se mantenía. Eso me hizo pensar en lo que ha mencionado Rata, que Austin es un ente que tiene vida propia” expresó Nazari.

Para el resto del año, Austin TV continuará con la gira por México, con el Festival Amigo el 4 de noviembre, además de conciertos en Monterrey, Ciudad Juárez, Mérida y Cancún. Asimismo, a finales de enero del 2024 comenzarán una gira por diferentes ciudades de España y también otros países de Europa.