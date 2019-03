¡Locura total! Llega el nuevo trailer de Avengers: Endgame

A más de un mes de que se estrene la nueva saga de Los Vengadores, Marvel dio a conocer el segundo tráiler de lo que será El Fin del Juego.

Los hermanos Russo no escatimaron en sorpresas para los fans del Universo Marvel, ya que también lanzaron el poster de la próxima película, donde ya aparece la Capitana Marvel.

Check out the new poster for @MarvelStudios #AvengersEndgame, in theaters April 26. pic.twitter.com/7D0Jw7ryfz — Russo Brothers (@Russo_Brothers) 14 de marzo de 2019

Para no dejar duda de lo que espera a los seguidores de esta historia y a la industria del cine en recaudación, el poster se observa a la Viuda Negra, Máquina de Guerra, Capitán América, Bruce Banner, Ant Man, Rocket, así como el regreso de Ojo de Halcón, Thor y Okoye.

Alerta de spoiler (Para quienes no han visto Capitana Marvel)

Sin duda, la escena post créditos de Capitana Marvel da entrada para entender el nuevo tráiler de la saga que fue lanzado este jueves, ya que al final de la película se observa a la Viuda Negra, Capitán América, Máquina de Guerra y Bruce Banner indagando en el aparato que activó Nick Fury.

No obstante, en los pocos segundos que dura, al final aparece la Capitana, dando a entender que recibió el mensaje y llegando buscando a Fury.

En el nuevo tráiler empieza recordando los hechos que ocurrieron en Infinity War, donde el villano Thanos eliminó a la mitad de los habitantes del universo.

También aparece Tony Stark (Robert Downey Jr.), quien está atrapado en una nave en medio del espacio y recordando todo lo que le sucedió desde que se convirtió en Iron Man.

También se recuerdan varios momentos clave de películas de Marvel como Capitán América, Thor y Averngers Infinity War.

En el nuevo trailer se le ve hablando con Thor, recordando a los espectadores que esta nueva entrega también impulsará el empoderamiento que han adquirido las super heroínas.

One of the best things that can happen to you on the internet is to have the incredibly talented @Bosslogic make you a cover photo... pic.twitter.com/Tb33TeQpVo — Russo Brothers (@Russo_Brothers) 8 de febrero de 2019

La fecha de estreno de Avengers: Endgame es el 26 de abril; el primer tráiler de la cinta, que se estrenó el 7 de diciembre de 2018, obtuvo 289 millones de visitas en las primeras 24 horas, arriba de los 230 millones de visitas logradas por Infinity War, el año pasado, lo que logró convertirlo en el más visto en la historia del cine.