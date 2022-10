Avenue 5 vuelve con Hugh Laurie protagonizando la comedia especial

Hugh Laurie considera que ya es demasiado viejo para viajar a Marte, aunque estaría dispuesto a emprender la travesía, si se tratara de un viaje sin retorno con fines científicos. Estas reflexiones han llegado a su mente tras su participación en la serie Avenue 5, donde da vida a un hombre que pretender ser capitán de una nave varada en el espacio.

En una charla exclusiva con El Sol de México, el británico reveló que este tipo de proyectos lo llevan a cuestionarse el verdadero rol de un actor en nuestra sociedad. “Honestamente no sé lo que los actores brindamos en los mejores tiempos”, respondió entre risas.

“Es algo en lo que pienso, me obligaron a hacerlo al haber interpretado al Dr. House durante ocho años, donde pretendía ser médico. Debo reconocer que un médico real es mucho más útil, no entiendo el punto de que alguien pretenda serlo, es inútil”.

La serie, creada y dirigida por Armando Iannucci (Veep) cuenta con dos temporadas, sigue la tragedia que se desata luego de que una nave turística que se encuentra en el espacio cambia accidentalmente su curso, dejando a todos sus tripulantes varados durante varios años.

En la segunda entrega, que se estrena este 10 de octubre en HBO Max, sus problemas se agravan cuando sus intentos por regresar a casa los llevan a cometer una serie de errores que ponen su integridad en un peligro todavía mayor, mientras en la Tierra las personas no parecen dimensionar la gravedad del asunto.

Aunque Laurie no está seguro qué haría ante una situación como la que su personaje enfrenta, no dudó al afirmar que sería muy feliz estando en un lugar donde no hay los mismos problemas de tránsito que enfrentamos en nuestro planeta.

“Lo que menos extrañaría sería el tráfico, aunque tal vez en 30 años haya más tráfico haya arriba (en el espacio), no lo sé. Extrañaría a los árboles y a los perros, cuando filmamos les dije a los guionistas desde el inicio si estábamos seguros de que nadie tiene mascotas en esta nave, pero creo que se volvió muy complicado para rodar”.

Algo que el también músico agradeció de este proyecto, fue la posibilidad de explorar su faceta en la improvisación, pues a diferencia de otras producciones donde ha participado, aquí se les permitió hacerlo con gran libertad.

Y es que para él esa es una manera de lograr una comedia más dinámica, algo que es fundamental para lograr que el público se identifique y se ría. En su opinión, este género cobra mayor relevancia hoy en día porque da mayor sentido a lo que sucede en nuestro mundo, y simplemente nos hace más felices.

Al preguntarle por qué hacer una comedia situada en otra época, aseguró que “una de las razones por las cuales hice una historia futurista y desarrollada en el espacio es porque siento que las cosas hablan tan rápido, que si tratas de hacer algo que hable del presente ya estaría desactualizado cuando salga al aire.

“Me gustó más la idea de hacer algo lejano a nuestro mundo y tiempo, porque así podríamos hacer una especie de balance de dónde estaríamos en 30 o 40 años más. Ese fue mi enfoque”, finalizó.