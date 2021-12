Axel Muñiz lanza su primer disco de manera independiente

Al reactivarse la industria musical, el joven cantautor Axel Muñiz quien tiene seis años de trayectoria y varios sencillos en las plataformas digitales, lanza su producción debut Pasaporte, en sonido urbano pop, de manera independiente disponible virtualmente.

“Ya no estoy con Warner, siempre estaré agradecido con todo el trabajo que hicimos juntos, que me hizo crecer como cantante. Mantengo una gran amistad con cada una de las personas que están en el sello. Al final, se llegó a un acuerdo de que cada quien va por su camino y yo sigo mi carrera”, detalla a El Sol de México.

Junto a su manager, Héctor Almada, Axel Muñiz, logró grabar los temas de su primer álbum en formato digital, que lleva también letras de la autoría de él, como Te deje ir, Pasajero, Oye y Me gustaría.

“Estoy muy feliz, contento y satisfecho, porque todo lo hecho en las letras, los arreglos, la producción en el estudio para colocarlas en las plataformas de música, ha sido sin contratiempos, de manera orgánica, con muchas ganas y entusiasmo y poco a poco iré llegando de nueva cuenta con mis seguidores”.

Además, “el iniciar mi carrera luego de la pandemia, aunque no comienzo de cero, porque ya me conocen con mi EP y otros cortes que coloqué virtualmente, es muy especial", dice.

El heredero del talento de Marco Antonio Muñiz, su abuelo y Jorge Muñiz, su padre, afirma que tras el lanzamiento del álbum tuvo “muchas emociones encontradas, me hace creer en mí y tener la ilusión de que el público lo escuche como lo hace mi padre, porque yo las escucho todos los días cuando me baño.

“Estas canciones escritas por mí en la pandemia, me hacen recordar muchos momentos de mis experiencias personales y que ahora espero que la audiencia se identifique con ellas. Mi padre me ha felicitado, le gustó este trabajo de grabación e interpretación, me dice que es lo mejor que he hecho y siempre que tengo algo nuevo se lo comparto a mi familia, que son mis principales críticos y los primeros en escuchar lo que hago; son las opiniones más duras que recibo”.

Axel Muñiz define los temas de Pasaporte como “mi diario que fui sacando y que tenía dentro de mi corazón y alma; espero que se identifiquen mis seguidores con mis letras”.