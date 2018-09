Ayda Field, esposa de Robbie Williams, se suma a El factor X

El hecho de que Ayda Field no cuente con una carrera musical no es obstáculo para que ella sea uno de los nuevos miembros del jurado de El Factor X, el show de talento creado por Simon Cowell que ha descubierto a figuras como One Direction, Leona Lewis o Olly Murs, y que hoy estrenará su temporada 15 en punto de las 22 horas por Sony.



A Ayda le basta tener ocho años de matrimonio y más de una década de relación con Robbie Williams, de quien ha aprendido lo suficiente para darse cuenta de lo que necesita un artista para maravillar al público en el escenario con su música y su talento.



“Sé que he ayudado a Robbie por 12 años. He sido parte de las decisiones de cada canción suya en al menos cinco discos, cada creación de sus shows en vivo, sus giras, sus videos musicales… Siento que tengo la experiencia suficiente con su carrera y la mía como para hacer una diferencia con estos participantes”, explica la actriz, quien en este show compartirá el jurado con su esposo.



La actriz de series como Los días de nuestras vidas y Studio 60, considera que durante ese tiempo ha podido apoyar la carrera de su esposo de una manera muy crítica y en cierta medida ha sido como el cerebro detrás de su éxito: “Bueno, no me gusta decir que soy el cerebro, pero… ¡Soy el cerebro! Creo que tengo instintos muy fuertes y Rob confía en ellos, soy muy apasionada”, explica.



Esto, considera, le da las herramientas para juzgar a los aprticipantes, pues al parecer también lo hace con su esposo: “Creo que con Rob no tengo miedo a decirle cuando algo no me gusta. Él está en una posición donde mucha gente puede decirle que les gusta lo que hace aunque sea mentira. Yo siempre soy increíblemente directa, y digo las cosas con compasión, pero siempre me mantengo firme ante mis palabras”, comenta.



Ahora que se unirá como jueza junto con su esposo, Robbie Williams; al integrante de One Direction, Louis Tomlinson y al temible juez Simon Cowell en esta nueva temporada de El Factor X, Ayda Field no siente temor alguno, por el contrario está muy segura de lo que pueda lograr.



“Cuidado chicos, voy como un lobo hambriento, no me subestimen”, le dice a sus contrincantes, pues asegura que ella se llevará el premio. “Es el año de la mujer. Les daré a esos chicos la sorpresa de su vida. Si creen que por haber estado en Take That o One Direction, o porque han dirigido el show por 20 años van a ganar, ¡no! La de menor ventaja viene a llevarse el premio”, asegura.