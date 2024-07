Ayres Sasaki, cantante brasileño, muere tras abrazar a una fan, ¿qué sucedió?

Ayres Sasaki, un cantante de rock brasileño, falleció en el escenario tras abrazar a una fan. El músico murió electrocutado y se desvaneció en el escenario ante la mirada de los asistentes.

El artista de 35 años dio un concierto el 16 de julio en el hotel Solar de Salinópolis, una ciudad muy cercana a Maracaná, en Brasil.

Las condiciones en que ocurrió el accidente aún continúan siendo investigadas por las autoridades para saber a profundidad qué fue lo que produjo la descarga eléctrica.

Gossip Muere Antonio Campos "El Montana", bajista de Sam Sam

¿Cómo murió Ayres Sasaki?

Ayres Sasaki daba un concierto de rock, cuando supuestamente una fan que estaba mojada subió al escenario y le dio un abrazo, cerca de ellos se encontraba un cable que produjo el cortocircuito que arrebató la vida del cantante de forma instantánea, según The Mirror.

La Policía Civil de Brasil realiza las investigaciones para determinar cómo se produjo el accidente y así como entender por qué la fan estaba empapada.

Por otro lado, la tía de Sasaki, llamada Rita Matos, reveló a medios locales que se encuentran desconcertados por lo sucedido y esperan que las autoridades les den más detalles de lo que ocurrió.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Sasaki (@sasaki.cantor)

"Lo que sabemos es que su show estaba programado para una hora específica y fue adelantado, pero estamos contactando a las personas que estaban con él en ese momento para entender cómo sucedió todo. Recopilaremos toda la información en un comunicado que daremos a conocer a la prensa", expresó.

Sasaki tenía 11 meses de casado con una joven de nombre Mariana, quien agradeció por las muestras de apoyo y las condolencias enviadas por parte de sus allegados y seguidores del cantante, según People.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Sasaki (@sasaki.cantor)

“Me gustaría agradecerles por cada mensaje de cariño y consuelo, por cada oración durante este momento difícil que estamos pasando. Aún no he podido leer todos los mensajes, pero a medida que me sienta mejor responderé a cada uno. Gracias", expresó en una historia de Instagram.

Adriano Freitas, amigo de Ayres Sasaki, también mostró su tristeza por la pérdida del artista.

"Éramos amigos en la vida cotidiana, más allá de la música. Un tipo súper carismático, su talento era increíble.

"Siempre una persona maravillosa y querida por todos. Los planes divinos nadie los explica pero estoy seguro de que te gustaría ser recordado por tu voz, alegría y amistad!", publicó en su cuenta de Instagram ", Raphael Macedo, otro de sus amigos.

Por su parte, el hotel Solar emitió un comunicado en donde aseguró que cooperará con las autoridades para esclarecer los hechos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Hotel Solar Salinópolis - Pa (@hotelsolar)

“Estamos totalmente dedicados a brindar apoyo a su familia y tomar las medidas necesarias. Reafirmamos nuestro compromiso de cooperar plenamente con las autoridades competentes para el debido esclarecimiento de los hechos. Nuestros pensamientos y condolencias están con la familia y los amigos de Ayres Sasaki en este momento difícil”, se lee en el post.