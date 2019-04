Babasónicos prepara concierto especial para 19-S

“Sabemos que el 19 de septiembre es una fecha muy especial para los mexicanos, recuerda dolor, pero también mucho valor, unión y fuerza, esa fecha haremos un concierto especial para los mexicanos”, expresó el grupo Babasónicos durante la conferencia de prensa para anunciar esta fecha, además de hablar un poco sobre su nuevo disco Discutible.

Aunque se esperaba a la agrupación completa, en la conferencia sólo estuvieron presentes el vocalista Mariano Roger Domínguez y Diego Uma-T Tuñón, quien está a cargo de los teclados y disculparon a sus demás compañeros, aunque no aclararon el motivo de su ausencia.

Para los argentinos, México es como una segunda casa y aseguraron que reconocen muy bien el cariño de sus fans y por ello desde mucho tiempo antes, preparan su repertorio que afirman, contará con temas de su nuevo material, pero también con muchas canciones que los han hecho populares entre la juventud y que son parte de sus once disco anteriores.

“Por supuesto que será un homenaje para los desaparecidos por los sismos de 1985 y 2017 y el show lo vamos a dividir en tres momentos muy distintos, estamos tratando de que no sea un show normal, uno más de Babasónicos, queremos que todos se queden contentos con este regalo que preparamos para el pueblo mexicano”, aseguraron.

Sobre su nuevo disco, afirmaron que el tema La pregunta que ya lleva más de dos millones de descargas en Spotify, ha resultado un sencillo muy productivo, “estamos contentos con esta plataforma, es el nuevo mercado para vender tus canciones y el acústico que hicimos en vivo para ellos también ha sido muy bien recibido por el público”, señalaron.

Cuestionados sobre su opinión del movimiento #MeToo y la muerte de Armando Vega-Gil de Botellita de Jerez, Roger Domínguez dijo que no conocen muy bien el tema, aunque prefirieron no abordarlo más, pues consideran que es un movimiento con muy buenas intenciones, “pero prefiero no decir más, porque me pueden mal interpretar”.