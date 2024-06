Babo, de Cártel de Santa, explota contra Belinda: me dices que seamos discretos y spoileas todo

La relación entre Babo, vocalista de Cártel de Santa, y Belinda siempre está en el ojo público, pues desde que la cantante reveló que eran amigos muy cercanos, los usuarios de redes sociales comenzaron a especular que eran algo más.

Las sospechas aumentaron cuando el rapero invitaba a Belinda a pasear en camello, o por sus múltiples interacciones en redes sociales, especialmente después de que Yuya rechazara a Babo.

Actualmente, lo que era una amistad cercana, se rompió, tal cual lo dejó en claro Babo mediante una entrevista.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Babo Cartel de santa (@babo_cartel)

Gossip Belinda revela que sufrió al interpretar a Paola Duarte en ¿Quién lo mató?

Belinda no cumple acuerdos, no me gustan las personas no comprometidas: Babo

Durante una entrevista, Babo fue cuestionado sobre si tiene una colaboración pendiente con Belinda, o en espera de ser publicada, pues “Beli Belica” desde hace un año informó que hablaban sobre proyectos musicales, e incluso mostró una minicanción que él le mandó.

Ante ello, Babo aseguró que “Belinda era Belinda” y decía muchas cosas que no cumplía, por lo que no le gustaría trabajar con ella porque “rompió con el acuerdo de confidencialidad”.

Belinda dice muchas cosas. Hace acuerdos que no cumple, No me gustan las personas que no están comprometidas con su palabra.Babo.

Además, hizo referencia a una entrevista para Glamour España, donde Belinda mostró una minicanción de Babo, como parte de las ideas para colaboraciones. Aunque ella dijo que “esperaba que no se enfadara”, el rapero aseguró que ello fue la causa por la cual no colaboraría con ella.

Me dices que seamos bien discretos y andas ahí spoileando todo y diciendo pedazos de mis rolas. Eso se puede prestar para problemas a la hora de publicar las rolas. Mejor no trabajar con ella.Babo.