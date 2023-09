Bad Bunny anuncia nueva canción en su canal de WhatsApp: ¿cuándo se estrena?

El Conejo Malo estrenó su canal de Whatsapp y ha estado muy activo, al grado que utilizarlo para dar una noticia a todos sus fans, el cantante lanzará una nueva canción y ya tenemos la fecha.

Con una serie de mensajes a primera hora de este miércoles, Bad Bunny preguntó a sus seguidores si recordaban que les tenía algo que contar, para luego, hacer el anuncio.

"Bueno, pues se acuerdan que les iba a decir algo pueee... no sé si les cause alegría o qué, pero voy a sacar una canción más este año...y saldrá antes de que acabe septiembre", compartió el cantante originario de Puerto Rico.

Anuncio de Bad Bunny en su canal de Whatsapp. l Foto: Cortesía Whatsapp Bad Bunny

Este lanzamiento sería el tercero en lo que va de 2023, pues Bad Bunny estrenó en abril junto a Grupo Frontera, "Unx100to" y "Where She Goes" en mayo.

Un de los más recientes trabajos del Conejo Malo, es su particiación en la película "Cassandro" en donde compartirá escenas candentes con Gael García Bernal.

La cinta cuenta la vida del luchador Saúl Armendáriz, excampeón mundial de peso welter de la NWA y campeón mundial de peso ligero de la UWA, que será interpretado por García Bernal.

En la película se mostrará la relación que tuvo con Felipe, que será interpretado por Bad Bunny.

Armendáriz fue uno de los primeros deportistas abiertamente homosexuales en esta disciplina.

De acuerdo con Billboard, en febrero pasado, Bad Bunny ganó el Grammy al Mejor álbum latino de música urbana por "Un Verano Sin Ti".

“Gracias. Humildemente, esto es realmente fácil porque simplemente hice este álbum con amor y pasión. Gracias a todos los latinos en Estados Unidos y el mundo entero por escucharme, a todos los artistas que trabajaron en este álbum. A Puerto Rico, la cuna y la capital del reggaetón; a todas las leyendas y también a los nuevos que mantienen vivo y refrescan el movimiento, sigamos llevando el género a otro nivel”, dijo el Conejo Malo al recibir el gramófono.