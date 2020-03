Bad Bunny triunfa en los Spotify Awards

La primera entrega de los Spotify Awards fue para Bad Bunny. El puertorriqueño se adjudicó tres reconocimientos durante la ceremonia, incluyendo el premio Artista Spotify del Año, el máximo galardón que entrega la plataforma de streaming.

Al ser nombrado como el Artista más Escuchado, el cantante subió al escenario para agradecer el premio, pero el público le ganó la palabra al ponerse a cantar al máximo su tema Callaíta. Tras recibir su segundo galardón como Artista Más Agregado a Playlist, el boricua tampoco pudo pronunciar palabra, pues la producción cortó la luz y el audio cuando iba a dar su discurso.

“Yo espero que me dejen hablar ahora y no me corten”, dijo Bad Bunny cuando se llevó el premio de Artista del Año. “Gracias por el apoyo, por ustedes (el público) es que hago música; todo lo que hago, cada sentimiento, es por ustedes. Gracias por tenerme aquí cumpliendo un sueño. México, los veo pronto”, prometió el intérprete, quien durante la ceremonia dio una actuación en vivo donde cantó Ignorantes.

Reik, quien recibió de manos de J Balvin el premio de Artista Mexicano Más Escuchado en el Mundo, tampoco pudo ofrecer su discurso de agradecimiento, pues al recibir su reconocimiento se apagaron las luces y micrófonos. Previo a ello, el grupo realizó un pequeño popurrí con canciones como Noviembre sin ti, Creo en ti y Me niego.

Entre los mexicanos que fueron reconocidos durante la fiesta que pudo verse por TNT, destacó la Banda MS, quienes se llevaron el primer premio en la historia de la premiación al ser reconocidos como el Artista Más Seguido. Asimismo, Danna Paola, quien también fue conductora del evento, obtuvo el galardón de Artista Con Más Incremento de Fans.

De las actuaciones en vivo que se realizaron en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, destaco la de Karol G, quien cantó Tusa frente a un público que desató una ola de gritos que por momentos se escuchaba más que la propia intérprete. Por este tema fue que la colombiana se llevó el premio de Artista Más Escuchada. “Gracias por hacer que Tusa sea un himno, por todas ser chicas malas y en vez de hacer depresión tonta perrear conmigo”, dijo

J Balvin, quien era uno de los artistas más nominados, se llevó durante la ceremonia el reconocimiento de Artista Más Compartido. El colombiano fue el encargado de abrir la ceremonia con Morado y Rojo, dos temas de su próximo disco Colores. Como una sorpresa, el cantautor invitó a The Black Eyed Peas para cantar Ritmo, tema que en la plataforma suma más de 388 millones de reproducciones.

El cierre de la fiesta estuvo a cargo de Los Ángeles Azules, quienes intrepretaro Amor a primera vista, junto a Belinda, Horacio Palencia y Lalo Ebratt, así como el tema Cómo te voy a olvidar, junto a Pedro Capó y Ulises Lozano.

La primera edición de los Spotify Awards reconoció a sus artistas según el número de escuchas, compartidos e integrados a listas de reproducción en la plataforma digital.