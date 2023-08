¿Bad Bunny y Al Pacino juntos? Te decimos por qué estos famosos estarían relacionados

Bad Bunny vuelve a estar en boca de todas, pero no precisamente por su relación con Kendall Jenner, sino por relacionarse con uno de los actores más reconocidos en Hollywood: Al Pacino.

Tanto el cantante como el protagonista de "Scarface" están siendo relacionados y aquí te contamos todos los detalles de lo que traerían entre ambos estas dos celebridades.

¿Qué pasa con Bad Bunny y Al Pacino?

De acuerdo con información de Page Six, Bad Bunny y Al Pacino estarían juntos debido a la filmación del nuevo video del puertorriqueño.

Ambos fueron vistos aliendo juntos del exclusivo restaurante Carbone en el barrio de NoHo, Nueva York, donde los famosos habrían hablado sobre el proyecto del nuevo video musical.

Al parecer el ganador del Oscar estaría interpretando el papel de un gángster, sin embargo, hasta el momento no se tiene más detalles sobre qué canción y cuál sería la historia del videoclip.

Page Six también dio a conocer que el proyecto del 'Conejo Malo' también tendría la participación de otras celebridades como el actor de "Uncut Gems" Keith William Richards y la estrella de las redes sociales Wayne Diamond.

Al Pacino arrive for a music video shoot with Bad Bunny in New York. 🎥 pic.twitter.com/k4qdMmYwX4 — Access Bad Bunny (@AccessBadBunny) August 25, 2023

Bad Bunny y la actuación

Cabe recordar que desde hace tiempo Bad Bunny ha querido incurcionar en la actuación y para muestra, su participación en la película "Bullet Train" (Tren Bala), donde interpretó el personaje de un intrépido asesino llamado "El Lobo".

Asimismo, el cantante compartió créditos con nada más y nada menos que Brad Pitt, siendo dirigos por David Lynch.

Recientemente, el 'Conejo Malo' formó parte de la cinta "Cassandro", una nuevo proyecto de Prime Video protagonizado por Gael García.

La película nos cuenta la historia de Saúl, uno de los pioneros luchadores de la comunidad LGBT+ en México y será estrenada el próximo 22 de octubre.