Baja el telón Cash, ¿cuál es tu precio?

La trama en la que las circunstancias cambian el rol de dos delincuentes y sus víctimas, al grado de que éstos últimos tienen en sus manos la vida de los secuestradores, llega a su fin este domingo 15 de diciembre, luego de permanecer 13 semanas en El Telón de Asfalto.

Antes de dar la última función, el actor Carlos Speitzer, quien protagoniza la obra al lado de René Dupeyrón, Luis Fernando Peña, Ruy Senderos y Sahit Sosa, acudió a la alfombra roja de la posada de la revista TV y Novelas, donde compartió que esta obra ha sido exitosa "por la temática, que plantea el dilema de que, en un secuestro que se sale de control, quién tiene que sobrevivir, ¿el atacante o la víctima?”.

El actor aseguró que se siente más cómodo en el drama que en la comedia, así que el programa Simón dice, “significó un reto mayor", pero, gracias a los textos "inteligentes", se mantuvo en el gusto del público. "Nos han dado muchas satisfacciones, ya que terminamos una segunda temporada que a Dios gracias gustó al público y ahora estamos en la repetición de los capítulos, .esperando ir por la tercera".

Luego de su paso por las telenovelas de La doble vida de Estela Carrillo, Papá a toda madre y Un poquito tuyo, sostiene que “lo mío es el drama, sí me gusta la comedia, que empecé a abordar en 2016 porque me considero un actor completo, pero los dramas en los que hay acciones violentas es lo que me gusta más. Aunque como se sabe, es más difícil hacer reír a la gente, también hacer sufrir tiene dificultad y lo disfruto".

Para el 2020, Carlos Speitzer espera continuar en la televisión, ya que la puesta Cash, ¿cuál es tu precio?, no le permitió hacer más proyectos fuera de Simón dice 2 en el 2019.

Y, en torno a dónde va a pasar la Navidad, dijo en la charla que “en casa de mi señora madre, ahí con mi hermano Alejandro, nos reunimos, no salimos. Cenamos en la Nochebuena muy petit. Mi mamá cocina, se sale del cliché del pavo, ella prepara unas BBQs suculentas y nos sigue sorprendiendo hasta con un pozole que nos hace sentir que estamos en septiembre, y esto nos remite a nuestra época de la infancia”, concluye el actor.

En este año, Speitzer participó en la segunda temporada de Simón dice y espera que en 2020 se grabe la tercera entrega de la serie