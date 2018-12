Banda Machos denuncia amenazas y piratería de un exintegrante

El éxito que han logrado los integrantes de Banda Machos ahora se ve manchado por el acoso, piratería y amenazas de muerte de un exintegrante que fue expulsado de la agrupación y que ahora, con la fundación de su propio grupo se aprovecha de los éxitos musicales para engañar a los empresarios.



“Esta persona, José Juan Guardado trabajó 22 años con nosotros, pero sus problemas con las adicciones lo llevaron a perder su espacio, todo estalló cuando lo agarraron con marihuana en el cruce de México hacia Estados Unidos en una gira, y bueno, hasta le rompieron su pasaporte, eso para nosotros estuvo mal, deja mal parado al grupo que nunca se ha visto envuelto en escándalos de este tipo”, afirmó Agustín Mariscal, trompetista y segunda voz de la agrupación.

Entrevistado vía telefónica, el integrante dijo que las autoridades ya tomaron cartas en el asunto y Guardado tiene prohibido lucrar con el éxito de Banda Machos, “es todo un descaro, se hace llamar Banda Mach, toca los éxitos de nosotros, incluidas algunas canciones que yo escribí, su uniforme es igual al de nosotros y le dice a los empresarios que él es la víctima de todo este problema”, expresó.

“Las autoridades ya nos citaron, nosotros mostramos papeles que nos avalan como los auténticos desde hace 29 años, él apenas empezó a promocionarse y la verdad, no se vale que al público le mienta diciendo que ellos son los originales, han usado incluso en su publicidad fotos de nosotros, así que eso sí es fraude”, dice.

Pero el problema subió de tono, pues al parecer Guardado no se ha conformado con dañar su imagen, sino que hasta les ha enviado amenazas de muerte a los integrantes de Banda Machos. “Tenemos pruebas que nos respaldan, no podemos seguir soportando esto, él solito cavó su tumba, pues sus problemas con las adicciones lo llevaron a perder su empleo, no es nuestra culpa que no pueda manejarse como se debe”, expresó Agustín.

Por último, reveló que el próximo 6 de diciembre la agrupación vendrá a la Ciudad de México para presentar su caso y las pruebas que los respaldan, “también anunciaremos nuestro concierto para el próximo 9 de febrero en el teatro Metropólitan, será la manera de festejar 29 años de carrera, tendremos cerca de 40 canciones y algo así como dos horas y media de concierto, esperamos que todos nuestros fans chilangos nos acompañen”, finalizó.