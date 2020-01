Bárbara de Regil se casará por la iglesia

Casada por el civil desde hace tres años, Bárbara de Regil califica a Fernando Schoenwald como “el hombre de mi vida y quiero pasar el resto de mis días con él”, por esa razón fue ella quien decidió proponerle que reafirmaran su relación con una unión religiosa.

“Para mí es muy significativo haberle pedirle que aceptara casarse conmigo y delante de mis seguidoras que fueron testigos en Guanajuato”, recuerda la actriz quien está haciendo la gira Cardio Motivacional Tour 2020.

De los artistas que han confirmado que intervendrán en la boda religiosa interpretando algunas piezas significativas para la pareja están Tommy Torres y Kur. Bárbara de Regil, prima del conductor Margo Antonio Regil, vio crecer su fama a partir del personaje Rosario Tijeras.

“Fueron tres temporadas, amo a Rosario, gracias a ella, a este personaje de ficción, produje las clases deportivas a nivel nacional. Yo amo a Rosario, le metí corazón, le metí verdad. Es una mujer humana, buena. Yo la hice diferente a lo escrito en el libreto, la recreé apegada a su mamá, apegada a la Virgen de Guadalupe, una chava que quiere estudiar, que quiere empoderarse y defiende a las mujeres”.

A partir de su desempeño con este personaje, muchas personas le preguntaban qué hacía para mantenerse en forma y esa inquietud fue la razón para que creará sus clases de ejercicio.

“Inicio el año laboralmente con las clases, porque las chavitas me las pedían, me emociona mucho porque las motivo en vivo. Espero a mujeres, hombres hasta niñas desde los 10 años. Lo que importa es la actitud, para que vengan a hacer ejercicio, para cuidar a su cuerpo y no está mal echarte unos brincos, tenemos un espacio también para gritar, para liberar las cosas malas, las angustias que tenemos”, detalla.