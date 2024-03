Barbie rinde homenaje a Lila Avilés, directora de la cinta Tótem; así luce su muñeca

La directora mexicana Lila Avilés ahora es también parte de la familia Barbie, pues Mattel se inspiró en ella para crear una muñeca con la que busca darle reconocimiento por su trabajo como directora e inspirar a niñas y mujeres en todo el mundo que están interesadas en el mundo de la cinematografía.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora cada 8 de marzo, Mattel lanzó una edición más de su línea “Role Models” inspirada en 8 mujeres de diferentes partes del mundo que se destacan en sus respectivas áreas y cumplen con el lema “sé lo que quiera ser”.

Doble Vía De Frida Kahlo a Katya Echazarreta: ellas son las mexicanas convertidas en Barbie “En todo el mundo, las mujeres siempre se han elevado por encima del status quo para imaginar mayores posibilidades para ellas y las generaciones futuras”, compartió Mattel en un post de Instagram con el que presenta la colección de este año.

Además, Lila Avilés, de 42 años, el año pasado obtuvo un gran alcance con su película Tótem, la cual fue galardonada en el Festival Internacional de Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana por guión, largometraje de ficción y dirección artística.

“Delirio total!! De todos los surrealismos, este sin duda no me lo esperaba! Muy agradecida una y otra vez con ser CINEASTA y amar el oficio que uno hace”, dijo la mexicana en su cuenta de X.

.@Mattel has selected Mexican filmmaker Lila Avilés (TOTEM), along with other seven public figures, as a@Barbie role model in honor of International Women’s Day pic.twitter.com/tNBYLz4NRZ — Cinema Tropical (@CinemaTropical) March 4, 2024

En su 65 aniversario, Barbie también incluyó a una actriz, una creadora de contenido, una modelo, una activista, una cantante, una comediante y una artista.

Dame Helen Mirren, aclamada actriz (Reino Unido)

Maira Gómez, creadora de contenido indígena (Brasil)

Nicole Fujita, Modelo (Japón)

Viola Davis, Artist/Activist (USA)

Shania Twain, cantante/compositora (Canadá)

Enissa Amani, comediante (Alemania)

Kylie Minogue, artista (Australia)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Barbie (@barbie)

Es importante mencionar que no se venderá ninguna de las muñecas de esta colección.