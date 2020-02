Battlestar podría aparecer en la serie The Falcon and the Winter Soldier

Un enorme spoiler nos acaban de dar con las fotos que fueron filtradas del set de rodaje de la producción 'The Falcon and the Winter Soldier', las cuales podrían revelar la llegada de un nuevo personaje al Universo Marvel.

Se trata de Battlestar, también conocido como Lemar Hoskins quien se unirá a Falcon (Anthony Mackie), Winter Soldier (Sebastian Stan) y U.S. Agent (Wyatt Russell).

Un usuario subió las imágenes a sus redes sociales, en ellas se puede apreciar el apellido del personaje 'Hoskins Family Flowers' en la parte exterior de la ventana de una tienda y en el lateral de un automóvil.

Por el momento nada ha sido confirmado, y esto podría ser solo un easter egg para los fans de Capitán América, pero se supo que Russell grabó algunas escenas dentro y fuera de la florería junto a un actor desconocido, quien apenas y se alcanza a observar en la fotografía.

new falcon and winter soldier set pics (lemar hoskins (battlestar) is "bucky" to john walker's "captain america") pic.twitter.com/NfWd2i8xin — zi ⩔✪ (@SAMluvBUCKY) November 26, 2019

Si se llega a confirmar su aparición, podría ser John Walker quien busque a su viejo amigo y con quien comparta nuevas aventuras.

¿Quién es Battlestar?

Lemar apareció por primera vez en los cómics junto a John Walker en 1986 en “Captain America” #323. Los dos recibieron un tratamiento del Agente de Poder (Power Broker), el cual les dio fuerza sobrehumana.

Después, cuando John Walker fue presentado al mundo como Superpatriota , Hoskins junto con otros dos ex militares que se autonombraron los Valientes Comandos Urbanos (Buckies), organizó un ataque, otorgándole así a Walker la oportunidad de ejercer como héroe.

Los Valientes Comandos continuaron enfrentándose a todo aquel que no compartiera sus ideales, Walker ganó popularidad y se convirtió en el nuevo Capitán América.

Hoskins se volvió el nuevo Bucky, pero tiempo después comenzó a lucir un nuevo atuendo y a llamarse Battlestar.

The Falcon and the Winter Soldier es dirigida por Kari Skogland y su estreno será en otoño por Disney +, además la compañía también trabaja en otros proyectos que prometen ser éxitos como Wandavision, Loki y Ojo de Halcón, las cuales por el momento no tienen fecha de estreno.