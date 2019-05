Beck y Vampire Weekend encabezan cartel de Tecate Live Out

El festival vuelve a sorprender como lo hizo desde sus primeras ediciones con un cartel que incluye a bandas con las que busca convertirse en uno de los eventos musicales más importantes del país.

En este auge de festivales musicales en México, existe uno que destaca año con año debido a su atractivo cartel; siguiendo la línea del Corona Capital nos presenta bandas internacionales que difícilmente visitan el país, acompañadas por headliners de peso, nos referimos al Tecate Live Out.

Este festival se realiza en la Ciudad de Monterrey, y desde su primera edición sorprendió al público al tener como cabeza del cartel a The Strokes, grupo con el que lograron reunir a 27 mil personas.

Para el año siguiente, las expectativas habían crecido, y estas fueron superadas cuando se anunció que vendrían Twenty One Pilots, Foals, Y Jake Bugg a pesar de la cancelación de Lana del Rey como headliner, algo que los organizadores supieron solucionar al incluir a Kings of Leon en su lugar; para esta segunda edición, la asistencia se incrementó a 60 mil personas, y ya no sólo asistía gente de Monterrey sino de todos los estados del país.

1 de octubre de 2016. pic.twitter.com/aTTzJNpOjL — Tecate Live Out (@tecateliveout) May 24, 2019

En su tercera edición volvió a presentar un cartel que no decepcionó ya que estuvieron bandas como Phoenix, The XX, Paramore y Portugal.The Man, fue así como lograron volver a reunir a 60 mil asistentes en el parque fundidora, quienes gozaron de un día lleno de buena música.

21 de octubre de 2017. pic.twitter.com/B7iXXuMMMr — Tecate Live Out (@tecateliveout) May 25, 2019

Para su cuarta edición, los organizadores decidieron traer como headliner a The Weeknd algo que generó expectativa pero no la suficiente, ya que la asistencia para ese año bajó a 55 mil personas; The Chainsmokers St Vincent y Vance Joey también formaron parte del cartel.

20 de octubre de 2018. pic.twitter.com/IxwVQq0IZB — Tecate Live Out (@tecateliveout) May 26, 2019

Este año Tecate Live Out viene decidido a recuperar a sus fans y posicionarse como uno de los mejores festivales del país, es por eso que no ha escatimado en el cartel y presenta a bandas como Cage the Elephant, The Offspring, Vampire Weekend y Beck.

Ahora sólo queda esperar a ver como responderá el Corona Capital ante semejante cartel, ya que varias personas están en espera para saber a qué festival asistir.

Lo que es seguro es que nos espera un gran festín musical.