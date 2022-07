Becky G llega a México con nuevo disco y como host de los MTV Miaw

Becky G quiere aprovechar la proyección que le ha brindado la música para abrir cada vez más puertas a la comunidad latina, de la cual se siente orgullosamente parte desde que era una niña.

En un encuentro con medios, la cantante explicó a este diario que es a través de su faceta empresarial, al frente de la marca de cosméticos Tresluce Beauty, como encontró la forma de llevar esta bandera. “Es una plataforma para nuestra comunidad, en educación y en todos los temas, es como una invitación a aprender más de nuestra cultura”, expresó.

Lee también: Sueño cumplido: Karol G canta Sálvame junto a Anahí, ex RBD, en concierto

“Como habla una chicana es diferente a alguien que nació en México, o que viene de raíces dominicanas. Cada latino tenemos diferentes formas en cómo vivimos, cómo nos expresamos, hasta cómo miramos. Nosotros merecemos ese espacio, y en cada cosa que hago trato de crear oportunidades y conciencia”, comentó.

Rebbeca Marie Gomez (su nombre real) es originaria de Inglewood, California, pero según afirma desde muy temprana edad se ha sentido más identificada con la bandera mexicana. Sin embargo, y pese a hablar español, cuando inició su carrera no estaba segura de querer hacer música en este idioma, pues temía no representar dignamente a su cultura.

Hoy, ante el estreno de su más reciente disco, Esquemas, y su próxima participación como conductora de los Premios MTV Miaw junto con la tiktoker mexicana Jimena Jiménez (que se celebrarán este viernes en la Ciudad de México), agradece haber superado esa etapa de inseguridad, y ser identificada como una de las latinas más influyentes del género urbano.

“Fue un gran miedo cantar música en español profesionalmente, porque antes cuando veía entrevistas de artistas latinas, tenían un traductor al lado de ellas. Yo pensaba cómo conectar con nuestra comunidad si no intentamos hablar español, aunque sale mal, lo importante es intentar”.

Becky G revelado que padecía ansiedad

Tras haber revelado que padecía ansiedad, Becky G volvió a tocar el tema, e incluso reconoció que pese a sus poco más de 10 años de trayectoria, todavía se siente nerviosa cuando tiene encuentros con sus fans o con la prensa.

Fotos: Cortesía Sony Music

La también compositora detalló que los cinco años que lleva en terapia le han ayudado a lidiar con todo ello y ha aprendido a cuidar más de sí misma.

“A veces me siento súper empoderada y puedo hacer todo, pero quiero llorar en cada momento. Me siento triste y cansada, ¿pero por qué si dormí bien?, descansé, estoy tomando agua, intento hacer todo bien, trato de tener paciencia conmigo misma y amarme, sé que a veces no voy a tener todas las respuestas perfectas o correctas, y eso también es ser un buen ejemplo”, admitió.

Becky G en contra de las armas, tras tragedia en Uvalde

La artista fue una de las celebridades en lamentar públicamente la tragedia en Uvalde, Texas, por un tiroteo en una escuela primaria, dejando un saldo de 21 fallecidos, la mayoría latinos.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Al respecto, aprovechó su encuentro con los medios mexicanos para reiterar su postura en contra de las armas. “Me duele mucho porque fue una comunidad cien por ciento latina, hay muchas cosas ahí que deberíamos platicar. Merecemos control de armas, necesitamos medidas más extensivas”, señaló.

“No deberíamos enfocarnos en dos lados, sino enfrentar el problema que está enfrente de nosotros, porque unidos somos más. No deberíamos decir ‘tú te quedas aquí y yo acá’, hay gente que está muriendo, niños incluidos, en cada cosa que pueda hacer para inspirar, al menos me pregunto qué puedo hacer yo, y ojalá haga una diferencia”, finalizó.