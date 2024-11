Belanova en CDMX: Denisse Guerrero revela la razón por la que se dedica a la música

Entre anécdotas, invitados y diademas de manzanas, Belanova celebró su debut en el Palacio de los Deportes, siendo éste el primer concierto en solitario en la Ciudad de México que ofrecen desde su regreso a los escenarios.

Durante su concierto, la vocalista Denisse Guerrero platicó que su mamá, su hermana, su tía y su sobrina, todas de nombre Victoria, se encontraban entren en público, y que por su influencia se dedica a la música.

“Gracias a doña Vicky estoy aquí con ustedes esta noche”, expresó la cantante, refiriéndose a su madre, y contó que Amor eterno de Juan Gabriel, tema que formó parte del repertorio, fue de las primeras canciones que se aprendió.

El show, al que acudieron 17 mil fans, estuvo acompañado de luces láser, bailarines, confeti y por supuesto los éxitos que el público ha convertido en himnos del pop mexicano; No me voy a morir, Niño, Por ti y 1,2,3 Go fueron algunos de ellos.

Por supuesto no faltó Rosa pastel, el cual sonó al final en medio de una lluvia de papelitos rosas, y que Denisse dedicó a las mujeres empoderadas.

Concierto de Belanova. Foto: Cortesía: Ocesa.

¡Son manzanas!

Entre el público brillaban decenas de diademas de colores, mientras que otros portaban las manzanas que se viralizaron luego de que durante una entrevista con el grupo una reportera confundió el adorno en la cabeza de Denisse con orejas de Micky Mouse, a lo que ella amablemente corrigió y le explicó que eran manzanas.

Para reconocer el esfuerzo de sus fans, la cantante dedicó un momento del concierto a presumir algunos de los mejores outfits. Para ello subió a siete personas al escenario, entre los que se encontraba su sobrina, para platicar cómo armaron esos atuendos.

¿Quiénes fueron los invitados en el concierto de Belanova?

Belanova agrupación originaria de Guadalajara, contó con la participación de Javier Blake, Renee y Bratty como invitados. Los cantantes se les sumaron para Cada que, Tus ojos y Aun así te vas, respectivamente.

Invitados del concierto de Belanova. Foto: Cortesía: Ocesa.

El concierto contó con la participación de la cantante Renee como abridora, quien se presentó a las 20:30 horas. Belanova salió minutos después de las 21:00, y se extendió hasta las 22:55 horas.