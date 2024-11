Belanova triunfa en el Flow Fest con pop en territorio del reguetón

Los asistentes al Flow Fest encontraron un perreo intenso, con letras altisonantes como las de Dani Flow, con ritmos muy sensuales como los del Bogueto o El Malilla; letras sencillas, pero difíciles de sacar de la mente como las de La Bellakath o Yeri Mua, pero cuando se trata de clásicos, nadie se resiste.

Y, claro ejemplo fue Belanova que, entre tanto perreo y sudor excesivo por los bailes tan sensuales en los distintos escenarios del festival, muchos corrieron a presenciar la actuación de Belanova para cantar al unísono “Rosa pastel”.

Denisse Guerrero, Edgar Huerta y Ricardo Arreola fueron los invitados especiales y uno de los shows sorpresas del escenario Coke Stage, el recibimiento no pudo ser mejor, varios comenzaron a apartar su lugar para cantar los clásicos del trío originario de Guadalajara, Jalisco, antes de la hora anunciada.

Gossip Reguetón mexa impone su ritmo en el Flow Fest 2024

Su show comenzó con problemas, se retrasaron aproximadamente ocho minutos, que puede ser poco tiempo, pero generó inconformidad entre el público. Al solucionarse los detalles técnicos la fiesta comenzó con la canción “Me pregunto”, en un escenario iluminado color azul y rosa. Denisse comenzó con una chamarra grande que luego se quitó y quedó con un vestuario negro, acompañado de falda y corset.

“Por ti” y “One, two, Three, Go!” fueron las canciones que completaron el breve espectáculo que ofrecieron en los quince minutos que les dieron, que fueron suficientes para evocar la nostalgia.

“Muchas gracias México por permitirme estar aquí en este festival“, dijo Denisse. Como era de esperarse, Belanova cerró con “Rosa pastel” su máximo éxito, mientras la vocalista portaba un velo de novia negro.

Belanova en el Flow Fest. | Foto: Nadya Murillo / El Sol de México

De Jordan 23 a Becky G

Mientras, en el escenario Dembow Vickys, Jordan 23 hizo lo suyo y provocó que hasta el fanático más renuente a bailar, pudiera sacar sus pasos tan atinados en temas como “Los dueños del Malianteo”, “Sheraton”, “Mami” y “Tendo Remix” con el que se acompañó de su colega El Bogueto, quien portó un panst color café y lentes negros.

Y mientras ellos ofrecían una gran fiesta, en el escenario principal, Becky G hizo lo propio explorando su faceta inicial con sus primeros éxitos como reguetonera.

El show comenzó con “Mala Santa” mientras portaba un vestuario de encaje transparente blanco. Le siguieron temas como “Fulanito”, “Tajín” y “Por el contrario”. La artista no olvidó éxitos como “Mayores”, “Sin pijama”, “Mamii”, pero también aprovechó para compartir sus temas tumbados que realizó con Peso Pluma y Tito Double P como “Chanel” y “Crisis”, respectivamente.

“¿Cómo estamos Flow Fest?, mi nombre es Becky G, es un placer estar con ustedes esta noche, ¿continuamos la fiesta o no?“, expresó la cantante californiana con raíces mexicanas.

Su amor por lo latino lo dejó claro al realizar un cover de Selena Quintanilla con el tema “Bidi bidi bom bom”.

La gran sensación, pero sin buen audio

Otra sorpresa del Coke Stage fue Tito Double P que fue el primero en salir y darle a los asistentes una probadita de los corridos tumbados, en medio de tanto ritmo urbano.

Pero la producción no contó con la gran afluencia que llegaría al escenario tan pequeño en el que lo presentaron. Y la gran inconformidad fue el audio, no se escuchaba casi nada en los extremos del escenario, incluso hubo gritos de la gente en los que pedían que subieran el volumen.

“No se escucha”, gritaron; “ahorita saco mi bocina no hay bronca”, dijo en broma uno de los asistentes.

Aunque fueron sólo 15 minutos, el originario de Tepic, Nayarit, congregó a miles de fanáticos para corear temas como “El Lokeron”, “Dos días” y “Linda”.

“Ya vámonos de todos modos no se escucha”, comentó una pareja que decidió alejarse del escenario.

Por otro lado, los encargados de inaugurar el segundo día del Flow Fest fueron Chesco, Gonza, Juan Duque y Dei V quienes calentaron motores para muchas horas de perreo intenso.