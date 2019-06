Belinda lanza junto a Los Ángeles Azules, Amor a primera vista

Para la cantante Belinda “es muy pronto para dar alguna opinión” sobre la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien apoyó durante su campaña. “estoy muy metida en ese tema, ojalá que se pueda combatir la delincuencia y mejore toda la situación que está pasando en el país, ya sea en este año o si no el próximo”.

En cuanto a darle continuidad a la construcción de casas para los afectados del sismo de 2017, dijo que ella va a “contribuir con mi país, siempre estaré al pendiente, lo que sucede es que hubo un cambio de gobierno y entró el nuevo, todo es un trámite diferente”.

Y su compromiso con México la llevó a mostrar otro rostro del país, a través de su música. Belinda decidió ampliar sus horizontes musicales al incluir cumbia y música urbana en su última colaboración con los íconos de la música sonidera, Los Ángeles Azules.

“Yo busqué a Los Ángeles Azules, siempre había querido hacer una canción con ellos y cuando les enseñé el tema les gustó mucho la idea de la fusión, es como llevar la cumbia a otro nivel”, mencionó la cantante en entrevista para El Sol de México.

Desde su punto de vista, la canción es una forma distinta de mirar al ahora tan popular género urbano, “creo que ya habíamos escuchado mucho de lo mismo en todo el estilo urbano como que no había un cambio, entonces quisimos hacer una fusión del género con la cumbia y salió esta súper canción”.

Pues su confianza y audacia la ha llevado a “pasar por todas las facetas de la música, cantar desde urbano, rock, pop, y me gusta mucho, mi voz se adapta a cualquier tipo de música y cualquier tipo de estilos soy una artista bastante versátil”.

De esa versatilidad fue que nació Amor a primera vista, que ella misma escribió junto con los compositores Horacio Palencia y Descemer Bueno y que a tan sólo unos cuantos días de su lanzamiento logró posicionarse en los primeros lugares de las listas de reproducción.

Pero eso aún no es todo, pues a la canción se suma un video en el que camaleónicamente se le verá a la interprete de Bella traición “toda de chola”, pues en él aparece con una vestimenta muy deportiva y llena de tatuajes como nunca antes se había presentado.

“Quisimos hacer un homenaje a toda la comunidad de cholos en el mundo, lo hice con muchísimo respeto a todos los que hay en Estados Unidos, en México y en todas partes, es un arte lo que hacen con los tatuajes y como ellos tienen sus códigos, su identidad, me encanta” comentó la cantante.

Belinda describe al país como “un paraíso en la tierra”, y confiesa este cambio físico para el video fue completamente su idea, “siempre quise hacer eso, México es un país hermoso y creo que solamente se enseña una parte” por esa razón en el video se muestran espacios como Tepito y salones de bailes, “quisimos mostrar esa parte underground que también existe, el barrio y eso es como muy auténtico, hasta invitamos a varios cholos y estaban felices en el video” aseguró.

Con ello, la cantante considera se está abriendo paso a un público que probablemente aún no había alcanzado, “está padre llegar a diferentes personas, es mi meta abordar diferentes estilos, géneros, tengo mi base de fans consolidada, pero uno siempre quiere seguir ampliando los horizontes, y a quien les guste la cumbia y no me habían escuchado cantarla, ahora van a saber más de mí y van a conocer más mi voz”, finalizó.