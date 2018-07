Belinda se dijo feliz por el cambio político que vive el país

En los últimos días los reflectores están sobre Belinda, quien mostró su apoyo abiertamente al hoy virtual presidente, Andrés Manuel López Obrador. “Estoy feliz, con esto que va a pasar en México: un cambio, necesitamos un cambio…”, dijo brevemente la cantante al término de la conferencia que ofreció con la española Marta Sánchez y el empresario Hugo Mejuto para anunciar el concierto que ofrecerán hoy junto con Paulina Rubio bajo el concepto ÍDOLOS 2.0.



Aunque se extrañó la presencia de La chica dorada para el anuncio de este espectáculo que se realizará en el Palacio de los Deportes y reúne a tres estrellas de diferentes generaciones del pop en español, Belinda destacó que no hay lucha de egos entre ellas. “Marta y yo no somos divas, no tenemos el ego a la carta, queremos hacer un super show y darle lo mejor al público, que es lo más importante.

“Nos dedicamos a la música, nos encanta el trabajo. Estamos con la mejor actitud y la mejor disposición con todas las ganas de hacer algo padrísimo. El ego hay que dejarlo a un lado y tener la mejor actitud”, expresó Belinda.

De hecho, se adelantó que para el show Belinda y Marta Sánchez harán un dueto de la canción Desesperada, uno de los más grandes éxitos de la cantante española.

Sobre las canciones que les gustan de Paulina Rubio, Marta dijo “a mí me gustan unas más que otras”, por su parte Belinda afirmó “a mí sí me gusta su música, tiene canciones buenas y mi favorita es Lo haré por ti".

HOLLYWOOD NO

ES PRIORIDAD

Aunque participó en la cinta Baywatch: Los vigilantes de la playa, la cantante dijo que no es su prioridad hacer carrera en Hollywood como otras estrellas mexicanas, que lo han visto como un tesoro irrenunciable.

“Ese proyecto fílmico fue algo que se dio naturalmente, yo creo que es un error que todos los artistas piensen que yendo a Estados Unidos consiguen un mejor futuro, como si fuera lo máximo, yo creo que es lo contrario; México es un país hermoso, me siento orgullosa de estar aquí, haciendo proyectos y apoyando a artistas nacionales”, comentó.

“Yo creo en apoyar a tu país, el quedarte y decir vamos a abrir camino en México, no hay que irnos a otro lado, en donde muchas veces la gente no es bien recibida. Hay que vernos a nosotros como lo máximo, ese es un error de los mexicanos que siempre pensamos que lo mejor está en otros lugares. Tenemos una cultura espectacular, una comida impresionante, una gente maravillosa, entonces yo no lo veo así. Si hay un proyecto padre en Estados Unidos feliz y si aquí hay mil, mejor”, señaló.