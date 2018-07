Ben Affleck protagonizará con Anne Hathaway "The last thing he wanted"

LOS ÁNGELES, EU.- El actor Ben Affleck se incorporará a The last thing he wante", película de la cineasta Dee Rees que ya había fichado antes para su reparto a la actriz Anne Hathaway, informó hoy la plataforma digital Netflix en un comunicado.



Este largometraje, que se está rodando en Puerto Rico y que se estrenará en 2019, también contará con la participación de Willem Dafoe, Toby Jones, Edi Gathegi y de los latinos Rosie Pérez y Mel Rodríguez.

Basada en la novela homónima de la escritora estadounidense Joan Didion, The last thing he wantedrelatará la historia de una prestigiosa periodista (Hathaway) que renuncia a su puesto para ocuparse del trabajo de su padre, que es comerciante de armas.



Dee Rees llamó la atención de Hollywood con su anterior película, Mudbound (2017), que también contó con el respaldo de Netflix y por la que logró una nominación al Óscar a mejor guion adaptado.



The last thing he wanted tampoco será el primer proyecto de Affleck para Netflix, ya que tiene en marcha junto a la plataforma digital el thriller Triple frontier, en el que estará acompañado por el guatemalteco Óscar Isaac y el chileno Pedro Pascal.



Ganador del Óscar a la mejor película por Argo (2012) y de la estatuilla al mejor guion por Good will hunting (1997), Affleck ha dedicado gran parte de su tiempo en los últimos años a interpretar a Batman en las películas de Warner Bros. sobre el universo de DC Comics.



Por su parte, Hathaway se llevó el Óscar a la mejor actriz por Les misérables (2012) y ha brillado en cintas como The princess diaries (2001), The devil wears Prada (2006) y Ocean's Eight (2018).