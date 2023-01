Benito Cerati encara el reto de forjar su propio camino con su primer disco

A Benito Cerati le cuesta trabajo definirse a sí mismo. Por un lado considera que tal como dice el poema de Walt Whitman "contiene multitudes", pero por el otro se ve como un nómada musical que navega entre varios géneros, cuyo estilo es no tener estilo.

“Se espera que uno sea de determinada manera”, declara en entrevista con El Sol de México. “A uno que hace música dance, uno espera que siempre haga esa música. Otro que haga balada, le pedís que siempre haga baladas, yo no me podría limitar de otra forma”.

“Me gusta ser una persona que piensa en cosas profundas, pero también banal. Me gusta hablar del sentido de la vida, pero también ser macuarro, tengo todo. Por qué no las dos, quiero ser todo. Nadie es totalmente hipster y superficial, todos tenemos un poco de todo”, agregó.

Esta versatilidad la ha plasmado en su carrera musical, que inició en 2018 con el grupo Zero Kill, con el cual editó cuatro discos: Trip Tour, Alien Head, Unisex y Lapsus. Durante estos 12 años no ha temido experimentar con distintos sonidos, que lo han alimentado para encontrar su propia esencia.

Tras haber recorrido toda Latinoamérica, y tocar en importantes festivales musicales como el Lollapalooza y el Vive Latino, el también compositor presenta su primer disco como solista, titulado Shasei, cuyas 10 canciones están inspiradas en su adolescencia, y él mismo califica como un recuento de su propia historia.

“En este momento me encuentro en un lugar súper seguro. Un poco quería hacer un álbum que reflejase eso y a la vez que fuera un paseo por mi historia. El disco habla de muchas cosas que me pasaron cuando era más chico, las letras están inspiradas en bocetos que hice cuando tenía 16 años. Es un viaje al pasado, pero con flashazos del presente”, explicó.

Este material le ayudó a revivir y resignificar su propia historia, y precisamente por ese carácter personal optó por firmarlo con su propio nombre. Dado que el proyecto surge después de la cuarentena, asegura que hay mucha observación del paso del tiempo plasmado en él.

“Entré a la pandemia con 25 años y salí de 27. Me vi más grande, me sentí parado en otro lugar, sentí que crecí incluso en un lugar físico. Me ensanche, me salieron canas, pero también me encontré en un lugar más cómodo conmigo mismo, de repente me sentí como puesto en la piel, siempre supe quién era y qué quería”.

Forja su propio camino

Para el cantante la música es similar al futbol, ambos despiertan pasiones y tienen en el fondo algo lúdico, que regresa a las personas a esa etapa cuando eran niños y sólo querían jugar y divertirse.

Gracias a esta concepción de su labor artística, nunca ha sentido el peso de ser hijo del fallecido Gustavo Cerati (vocalista de Soda Stereo, una de las bandas pilares del rock latinoamericano de los 80).

“Me honra, me ha representado siempre. Podría haberme pesado, no es que tengo una ambición de ser como mi viejo o superarlo, no pienso en la música en esos términos”, señaló el cantante.

Durante su carrera ha compartido con gente muy talentosa, incluyendo a figuras como Charly García, Richard Coleman, y su propio padre, con quien co-creó sus discos Ahí vamos y Fuerza Natural.

Al respecto celebra que todos estos logros le llegaron sin que los buscara específicamente, pues afirma que fueron fruto de la constancia, la lucha y el esfuerzo.

“Lo que he hecho ha traído momentos gratos y lindos a la gente que me rodea, hago música por eso, no pienso ni siquiera si hago bien o mal las cosas. Lo pienso desde un lugar de mantener una cierta frescura en mi vida, que es algo que me apasiona, me hace crecer y me hace bien”, finalizó.

Este año emprenderá una gira por Latinoamérica, y espera pronto visitar México para presentar su álbum.