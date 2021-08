Benjamín Walker recoge sus lecciones de vida en video

Parado en la azotea del edificio donde vivían sus abuelos, observando su ciudad natal, Santiago de Chile, es como el cantante Benjamín Walker recuerda su infancia. En una charla vía Zoom, compartió que solía ser un niño muy juguetón y activo, y recientemente pudo revivir esos momentos gracias a su sencillo La vuelta de los días.

El video de dicho tema, que fue dirigido por la realizadora chilena Camila Grandi, presenta una recopilación de momentos de su niñez, que hace años no recordaba, por lo que se convirtió en uno de sus trabajos más personales.

“Esos videos se grabaron y nunca más se vieron hasta que los pedí para recoger material para el videoclip, era la primera vez que los veía, y de hecho no tengo tan buena memoria”, dijo entre risas. “Fue muy emocionante reconocerme siendo niño, tenía la inquietud de saber hasta qué punto había cambiado y me había separado de mi yo personal, y para mi sorpresa me reconocí mucho”.

El también compositor añadió que al ser el menor de tres hermanos, había mucho material de dónde escoger, y se emocionó profundamente al darse cuenta que el pequeño que aparece en esos clips, estaría muy orgulloso de ver en quién se convirtió.

Sin embargo, reconoció que también se sintió inspirado para relajarse un poco, y retomar la espontaneidad que tenía en aquellos años. “Uno crece y van apareciendo defensas, uno se va moldeando de una forma u otra. No quisiera perder la ingenuidad ni la espontaneidad”.

Además de este tema, el chileno ya prepara su regreso a los conciertos presenciales este próximo 6 de agosto en el Foro Indie Rocks de la Ciudad de México. El cantante no pudo contener la emoción al hablar sobre el tema, pues reveló que uno de sus temores era el perder la posibilidad de subir a un escenario.

Al llegar la pandemia se quedó incrédulo al ver que se había materializado ese miedo, por lo que no puede esperar a que llegue la fecha de presentarse en vivo.

“Estaba esperando a este momento, y el hecho de que sea en México es tan significativo. En la cuarentena la única escapada que tuve de Chile fue a México, fueron las semanas más reconfortantes, y no por nada estoy volviendo a tocar ahí. Para mí es una señal muy personal e importante”.

Adelantó que ya está casi listo su próximo material de estudio, el cual ha pospuesto desde antes de la pandemia, y espera presentar finalmente en noviembre de este año.