Benny Ibarra busca crear emociones con un nuevo sonido para Vaselina Timbiriche

Diviértete. Es el consejo más valioso que Benny recibió de familiares y amigos cuando inició su carrera hace 40 años. “Creo que es más una lección de vida. Pásatela bien, no te las tomes tan en serio, ni cuando te digan que eres el peor, ni cuando te digan que eres el mejor”, dice en entrevista con El Sol de México.

Tienes que leer: Zendaya sorprende a todos en el Coachella 2023 con temas de "Euphoria"

Ese mismo consejo da él a sus alumnos y sobre ello hablará en la master class que ofrecerá este lunes 24 a las 13:00 dentro de sound:check XPO en el World Trade Center, titulada El rockstaff. Un romance artístico con la tecnología.





Pero cuesta. La vulnerabilidad a la que está expuesto, reconoce, es difícil de manejar. “He sido tan afortunado dentro de esta carrera, me ha regalado tantas cosas bonitas, me ha acercado a tanta gente tan maravillosa, que cuando hay una pequeña cosa que no sale bien, o que no me gusta, se convierte en algo muy grande.

“Es muy claro ahora en la era de las redes sociales, terminas un concierto, te sientes enorme, lleno de una energía muy especial, te cuesta trabajo dormir, abres el Twitter y lees ‘qué gran concierto’, ‘qué padre las luces, el vestuario’, y de repente llega uno que dice ‘la verdad yo me esperaba mucho más’. ¿Quéee? ¡Y le pones más atención a un solo tuit que a los cien que te tiraron buena onda!”, admite.

OMG! Shakira se siente como en su casa y reaparece en concierto de Juan Luis Guerra en Miami

“No vendes jabones, sino tu alma, tu talento, tu entrega, tus horas de trabajo, todo lo expones, es literalmente lo que el artista pone a la venta. El rechazo en la carrera, como la que tengo yo, como la que tienen mis compañeros ingenieros, es brutal y me parece importante hablar de eso, de una manera frontal, desde alguien que se enfrenta a la página en blanco solo, encerrado en una habitación, tocando los mismos acordes y que de ahí salga una canción, y entiendo lo que viven quienes han estado con las prisas porque el equipo no llegó, o la mudanza viene tarde porque hubo un parón en la carretera y entre todos tienen que instalar todo”.

ENSEÑA LO ABSTRACTO

El músico, que imparte clases de Producción musical en la Universidad Panamericana, explica que como docente no sólo aborda las cuestiones técnicas, sino “lo abstracto, que para mí es lo más atractivo de lo que hago, lo inexplicable, hay una parte intangible de nuestro trabajo que tiene que ver con la vulnerabilidad humana, con el estado de ánimo, con lo que comiste, si dormiste bien, todo tiene una influencia, en la sound:check XPO voy a hacer un tipo de terapia grupal para que nos entendamos mejor los artistas y los ingenieros, la tecnología está ahí para un solo propósito y es para emocionar a la gente”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Benny Ibarra De Llano (@bennyibarra)

Para el autor de Llueve luz, hay una dualidad en ser vulnerable. Como músico, es su herramienta de trabajo, pero también “es el coco que me persigue todos los días, porque sí soy hipersensible a muchas cosas, como a esa parte del ser humano sintiendo cosquillitas en la panza y haciendo que otro sienta cosquillitas en la panza, tengo un doctorado en eso y no se estudia, pero esa sensibilidad se alimenta a través de la apertura del corazón. Yo no crecí siendo una persona religiosa, nunca tuve esa educación, pero sin temor a equivocarme, los momentos que he sentido a Dios presente de una manera irrefutable es cuando he visto a ciertos artistas hacer lo que hacen arriba de un escenario; ahí está Dios, en nuestra capacidad de ser transparentes, desvanecer el ego y mostrarnos tal y como somos”.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Recién terminó 90’s Pop Tour en México y tiene pendientes cuatro conciertos en Estados Unidos, sigue con fechas de Kumbia machine tour y Raíces, sus proyectos con Érik Rubín, y el 27 de mayo se presenta en La Maraka. Y, además de ser el productor musical de la nueva versión de Vaselina Timbiriche el musical, protagoniza la puesta que hace 40 años estrenó en México, en una versión de su madre, la cantante y actriz Julissa y para la que él hizo los arreglos de los temas que se escucharán en escena.