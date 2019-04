Bertin Osborne graba tema inédito de José Alfredo Jiménez

Admirador de José Alfredo Jiménez y como él mismo se define, “un mexicano nacido fuera del país”, Bertin Osborne presenta para sorpresa de muchos, su sexto disco dedicado a la música ranchera, bajo el título En ese vaso, donde interpreta una canción inédita de José Alfredo Jiménez.

“Sí, las rancheras son mías, no por genética, sino por corazón, las canto desde que tenía diez años y aunque soy español, las escuché en el rancho de mis abuelos desde muy pequeño, admiro mucho a José Alfredo Jiménez y aunque muchos dicen que Jorge Negrete cantaba más bonito, para mí el sentimiento de El rey es inigualable, tuve la fortuna de conocer a José Alfredo Jiménez Jr. quien junto a Chucho Rincón me otorgaron un tema inédito titulado En ese vaso, que le da nombre al disco”.

La idea de este material surgió en el 2016 cuando Chucho Rincón buscó a Osborne para comentarle la grave crisis que vive la música ranchera. “No lo podía creer, hace tres años para la entrega del Grammy Latino sólo se recibieron 15 discos con mariachi para competir con 14 mil discos de diversos géneros, la academia ya estaba considerando sacar de la competencia este estilo y no me pareció bien, grabamos el material con el Instituto Nacional del Mariachi y se ha convertido en el sexto CD de mi carrera dedicado a esta música”, expresó.

Gossip Disney producirá bioserie sobre José Alfredo Jiménez

El también conductor de televisión y ex esposo de Sandra Domecq Williams, reveló que su gusto por las rancheras ha existido siempre, pero que sólo dos de sus discos dedicados a esta música se distribuyeron en México. “Primero quiero decirles que los he grabado por amor a la música mexicana, cuando tenía quince años en una fiesta, fue invitado Pedro Vargas y canté con él ahí en Jerez, España, recibí elogios del señor y me sentí muy orgulloso, cantamos México lindo y querido”, expresó.

“Si no porto el traje de charro es por respeto, me gusta tanto la música mexicana que reconozco que portar el traje y el sombrero no es para cualquiera, las canto con sentimiento, con voluntad y sobre todo con mucho respeto, coincido mucho con su cultura y no quiero ofender a nadie”,

Osborne también adelantó que prepara un nuevo material con sus canciones más emblemáticas de su carrera.“Lo voy a hacer aquí, vamos a grabar en duetos y ya hicimos algunos, entre ellos están Vicente Fernández Jr, Shaila Dúrcal, El Bebeto, Diego Verdaguer, Germán Montero, Horacio Palencia, entre otros, la verdadera sorpresa es que serán con arreglos para mariachi, ya veremos si cuando salga armamos una gira por México, el público podrá disfrutarlo para finales de año”, finalizó.