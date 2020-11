Beto Hale envía un mensaje para un mundo mejor

El cantante mexico-americano Beto Hale considera que la labor de los músicos en esta pandemia es volver al mundo "un poquito mejor" a través de su trabajo. Él ha hecho todo lo posible para llevar alegría a su público a través de las presentaciones en vivo, pero en el proceso obtuvo una reflexión sobre el significado de su profesión, y la sensación de cantar en un recinto en vivo.

"El día que pueda volver a un escenario creo que lo voy a ver desde una perspectiva diferente, porque nunca en mi vida me imaginé que no iba a poder tocar en vivo cuando quisiera, y ahorita simplemente no se puede.

▶️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

"Cuando tú como persona tienes la capacidad de ayudar a alguien, házlo. Si hay algo positivo que esto potencialmente puede dar es que nos ayudemos y seamos más generosos", compartió a El Sol de México.

Aunque la industria jamás dejó de caminar, el cantante considera que hubo una reestructura importante en la manera de producir, pero sobre todo, en cómo acercarse a sus fans, ya que pese a las ventajas que ofreció la tecnología, para los artistas no es sencillo interactuar con ellos a través de una pantalla.

"Te obliga a buscar maneras creativas de hacer música y seguir en contacto con la gente. Los espacios en los medios son muy valiosos porque es una manera más de seguir en contacto a través de nuestro trabajo, y lo mismo con nuestras propias redes que nos permiten compartir música y lo que hemos estado haciendo. Son adaptaciones que hemos llevado a cabo todos".

El cantautor logró con éxito este reajuste, y en plena cuarentena dio vida al sencillo Resplandeciente, cuyo video fue grabado en Los Ángeles y la Ciudad de México vía remota. Con este tema espera alegrar los corazones de sus fans, y darles fortaleza en estos tiempos tan difíciles.

Celebridades Previo a los Latin Grammy, Yalitza Aparicio se confiesa fan del reguetón

"Es una canción con un mensaje positivo de esperanza, de alentar a toda la gente a buscar sus sueños y no dejar que nada ni nadie los detenga en esa búsqueda. “Se dio la producción justo en medio de esta pandemia tan terrible que hemos vivido en todo el mundo, pero hemos logrado un tema que transmite buena energía", detalló.

Este sencillo formará parte de un EP de cinco canciones que planea lanzar el próximo año. Y para cerrar el 2020,adelantó que presentará un cover de la canción Love para conmemorar el 40 aniversario del asesinato de su autor, John Lennon.