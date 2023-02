Beyoncé impone récord en los Grammy y Harry Styles gana Mejor Álbum del Año

Beyoncé ya cuenta con el título de ser la artista con más Grammy ganados en la historia, ahora se coloca como la solista más premiada al sumar 32 premios en la gala número 65, superando al director de orquesta George Solti que alcanzó 31 en toda su carrera.

Álbum de Música Dance o Electrónica por su material “Renaissance”; Mejor Canción por “Cuff it”, Grabación Dance/Electronic por “Break My Soul” e Interpretación de R&B Tradicional para “Plastic Off the Sofa” fueron las categorías en las que la artista de 41 años resultó ganadora.

“Gracias. Intento no angustiarme demasiado, sólo quiero recibir esta noche. Quiero agradecerle a Dios, gracias Dios; quiero agradecer a mi tío Jhony que no está aquí, pero está aquí en espíritu, a mis padres por amarme y empujarme, a mi hermoso esposo, mis tres hijos que están en casa viendo, a la comunidad queer por su amor y por abrazar este género. Dios los bendiga, gracias a los Grammy”, dijo la galardonada en el único premio que recibió ya que los tres primeros los recibieron otras personas en su nombre, pues ella llegó tarde a la ceremonia.

Harry's House se llevó dos gramófonos

Harry Styles se llevó dos gramófonos; el máximo galardón de la noche: Disco del Año por “Harry’s House”, el álbum más vendido en el Reino Unido en 2022 y otro por Mejor Álbum Pop Vocal.

“Estuve tan inspirado por cada artista de esta categoría en muchos momentos de mi vida, los escuché a cada uno cuando estuve solo. En noches como hoy es importante recordar que no hay: ‘ser el mejor’, no existe ser el mejor, siempre nos sentamos en nuestro estudio, tomando decisiones y pensando que vamos a ganar un premio así, pero esto es muy amable, se lo entregaré a mis colaboradores, esto no le ocurre a personas como yo”, dijo el británico.

Harry, quien durante la ceremonia interpretó el éxito “As it was”, recibió el premio principal de manos de una fan.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por El Sol de México ☀️ (@elsolde_mexico)

Samara Joy, la mejor nueva artista

Samara Joy, una joven de 23 años, nacida en El Bronx, en Nueva York, se llevó a casa dos premios Grammy a Mejor Álbum Vocal de Jazz y Artista Nuevo.

“Ni siquiera puedo creerlo, estuve viendo a todos ustedes por tantos años, estuve cantando toda mi vida, en verdad gracias por este honor, los que me escucharon, me apoyaron, son una inspiración para mí. Agradezco a los que me inspiraron para ser quien soy porque ustedes son quienes son, son auténticos. Gracias a mi equipo, a mis managers, a la discográfica, a mi hermano, gracias a todos”, aseguró Joy.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por El Sol de México ☀️ (@elsolde_mexico)

La canción del año, la sorpresa de los Grammy

Igual, sin esperarlo, Bonnie Raitt ganó el Grammy a Canción del Año por “Just Like That” superando a Adele, Harry Styles y Beyoncé, quienes eran los favoritos de la noche.

“Estoy tan sorprendida no sé qué decir, es un momento irreal, gracias por honrarme a la Academia a quienes me rodean con tanto apoyo y aprecian el arte de la composición. Me inspiré para esta canción por la historia de amor de agradecimiento de alguien que dona sus órganos para que otra persona pueda vivir. Yo no escribo muchas canciones, pero estoy orgullosa de que les haya gustado este sencillo por lo que significa para mí y demás compositores que, sin ellos no estaría aquí”, aseguró Raitt.

😱 Bonnie Raitt se sorprendió al saber que le ganó a Harry Styles, Adele, Lizzo y Beyoncé con el #Grammy a la Mejor Canción del Año con 'Just like that'.



¿La has escuchado? 🎶https://t.co/NCQ92B6y0Q pic.twitter.com/LDzAjweLon — El Sol de México (@elsolde_mexico) February 6, 2023

Prince, la inspiración que llevó a Lizzo hasta el Grammy

Por otro lado, Lizzo fue la ganadora de Grabación del Año por “About Damn Time”, tema que también interpretó en la gala.

“Quiero dedicar este premio a Prince, cuando perdimos a Prince decidí dedicar mi vida a hacer música positiva, no me importa si les molesta mi positividad, lo haré. Me sentí incomprendida, pero me mantuve real a mí misma, quería que el mundo fuera un mejor lugar y trabajé por ello, miro a mi alrededor y veo estas canciones de amar a nuestros cuerpos, sentirnos bien, orgullosos de ser parte de eso, en este mundo de mucha oscuridad y de cosas aterradoras, me gusta creer que las personas pueden hacer el bien. Si en sus casas se sienten incomprendidos como yo me sentía, manténganse fieles a ustedes mismos, atraerán a gente que confiarán en ustedes y los apoyarán”, comentó Lizzo.

El poder latino se hizo presente en los Grammy

Los latinos también tuvieron lugar en la ceremonia. Rosalía y Natalia Lafourcade fueron las ganadoras en rubros como Mejor Álbum Latino Rock o Alternativo y Mejor Álbum de Música Regional Mexicana, respectivamente; ninguna asistió a recoger su premio, sin embargo, con éste, la mexicana suma tres premios similares, que ganó en 2016 y 2020. Para Mejor Álbum Pop Latino el gramófono fue para Rubén Blades y Boca Livre por su trabajo de Pasieros y Marc Anthony ganó Mejor Álbum Latino Tropical por su disco Pa’lla Voy.

Y, el artista urbano de moda, Bad Bunny recibió el Grammy en la categoría de Mejor Álbum de Música Urbana por su disco “Un Verano Sin Ti”.

“Gracias. Esto es muy fácil, este disco lo hice con amor y pasión cuando haces las cosas con amor y pasión todo es más fácil, la vida es más fácil. Agradezco a la gente que escucha mi música en Estados Unidos, en el mundo entero, a mis productores, este premio se lo dedico a Puerto Rico, la capital del reguetón, a las leyendas y a los nuevos artistas que mantienen vivo y siguen refrescando el movimiento, llevemos este género a otro nivel. Los quiero, gracias”, expresó Benito Antonio Martínez, su nombre real, quien fue el encargado de inaugurar la ceremonia al ritmo del mambo y el merengue.

Distintos bailarines a lo largo del recinto, lograron que hasta Taylor Swift se levantara de su asiento y bailara los temas “El Apagón” y “Después de la playa”.

“Yo quiero saber si los Grammys están listos para la fiesta, vamos pa’l mambo”, dijo el puertorriqueño mientras se movía al ritmo de los sonidos tropicales que compartió con los presentes.

¿Dónde están los latinos de Los Ángeles esta noche?”, continuó el cantante.

El intérprete de “Tití me preguntó” se convirtió en el primer artista hipano en aspirar a un premio como Álbum del Año por “Un Verano Sin Ti”, lanzado en 2022.

Adele casi se pierde el premio a una de sus canciones más personales

La canción que Adele escribió para su hijo, “Easy on me”, en la que habla sobre lo difícil que ha sido la separación que tuvo con el padre de su primogénito, se convirtió en la ganadora de un Grammy en la categoría Mejor Interpretación Solista Vocal.

“Muchas gracias, había pensado en no venir esta noche, pero aquí estoy. Esto se lo dedico a mi hijo Angelo… me dijeron, si ganas, no llores y ya estoy llorando. Le escribí esta canción a mi hijo, la pensé en la ducha cuando le estaba cambiando la vida. Los amo, muchas gracias”, dijo la británica.

Taylor Swoft fue reconocida en la categoría de Mejor Video Musical por All Too Well: The Short Film.

Los shows musicales también corrieron a cargo de Stevie Wonder & Wanmor quienes cantaron “The way you do the things you do”; luego se acompañaron de Smokey Robinson con quien unieron sus voces para “Tears of a Clown”.

Quien también compartió su talento fue Brandi Carlile, ganadora de tres Grammys, de siete nominaciones, en las categorías de Canción de Rock, Rock Performance y Álbum Americana por In these Silent Days. La artista quien ha tenido 25 nominaciones en su carrera interpretó “Broken Horses”.

Celebran los 50 años del hip hop

En medio de los festejos del 50 aniversario del hip hop, Kendrick Lamar fue uno de los más nominados al alcanzar ocho menciones para esta edición. El rapero de 35 años ganó tres Grammys en la categoría de Mejor Álbum Rap por “Mr. Morale & The Big Steppers”; Performance Rap y Mejor Canción de Rap por “The Heart Part 5”.

“Quiero agradecer a mi familia por darme el coraje, la vulnerabilidad de compartir mis historias y mi verdad en este álbum que es lo más importante, quiero agradecer a mis fans por confiar en mis palabras. En el arte decimos cosas para provocar, tenemos emociones, sentimientos; hacer este álbum me enfrentó a cosas difíciles. Veo hacia atrás y veo dónde empecé y agradezco a la cultura por permitirme compartir mis canciones cuando estoy sobrio, siempre quise ser el artista underground más grande y este álbum me lo permitió”, comentó Lamar.

Dr. Dre fue honrado con el Grammy al Impacto Global por su contribución a la música, así como la forma en cómo se ha adaptado a través del tiempo.

“Me siento muy conmovido con este reconocimiento. Este es el aniversario número 50 del Hip Hop, me pregunto ¿dónde estaríamos muchos sin este género? Entré en contacto con este género en la adolescencia, y a lo largo de 40 años que llevo de carrera, sigo haciendo lo que amo.

“Agradezco a las personas que estuvieron a mi lado, en caminos difíciles de mi vida, la inspiración es una palabra favorita como creativo que siempre busco y espero dejar cuando ya no esté. El que usen mi nombre en premios para próximas generaciones sirve para inspirar a que alcancen la grandeza y exijan la grandeza de los demás a su alrededor, que nunca pongan en riesgo su visión, todo es importante”, aseguró Dr. Dre.

Luego del premio se realizó un homenaje al género en voces de distintos exponentes de esa música como Lil Wayne y Queen Latifah.

El recuerdo de los que se fueron sobrevive en los Grammy

Pablo Milanés, Olivia Newton-John, Takeoff y Loretta Lynn fueron recordados en el In Memoriam, espacio en el que se recuerda el legado de cantantes y colaboradores de la música. Naomi Judd, Mickey Gilley, Christine M. Farnon, Dave Smith, Peter Cooper, Jeff Beck, Vangelis, Christine Mcvie fueron algunos otros a los que se les homenajeó.

El álbum número 72 de Willie Nelson, “A Beautiful Time” ganó el Grammy a Mejor Álbum Country; sin embargo, el cantante de 89 años, originario de Texas, Estados Unidos, no asistió.

Kim Petras escribe una historia de visibilización en los Grammy

Kim Petras se convirtió en la primera cantante transgénero en ganar un Grammy. Junto a Sam Smith, la artista alemana subió a recoger el premio que se les otorgó por el tema “Unholy” en la categoría de Mejor Interpretación Dúo o Grupo Pop.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por El Sol de México ☀️ (@elsolde_mexico)

“Muchas gracias, es una locura. Sam, te amo tanto. Esta canción fue un camino increíble para mí, (Sam) me apoyó mucho con mi primera canción. Soy la primer mujer transgénero en ganar este premio y él quería que lo aceptara yo, muchas gracias. Quiero agradecer a las leyendas transgénero antes de mí, ellas trabajaron mucho para que pudiera estar aquí hoy. Gracias Sofie, a mi amiga que recién falleció, por tu inspiración, siempre estarás en mi música; a Madonna por luchar por nuestros derechos, no estaría aquí sin ella. Mi madre que creyó en mí, no estaría aquí sin su apoyo, a todos los que creyeron en mí, a todos los que hicieron esta canción, los amo”, dijo Petras.

Minutos más tarde, el dúo mostró el tema ante la audiencia, en un ambiente rojizo, entre jaulas y lumbre.

La conducción corrió a cargo del comediante Trevor Noah y se acompañó de otros presentadores como la primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, Olivia Rodrigo, Cardi B y Shania Twain.