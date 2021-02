¡De actriz a política! Bibi Gaytán se registra como precandidata del PAN

La actriz Silvia Gaytán Barragán, mejor conocida Bibi Gaytán, fue avalada como precandidata del Partido Acción Nacional (PAN) para buscar la Alcaldía de Ocoyoacac, Estado de México, en las próximas elecciones de este 2021.

Así lo dio a conocer la Comisión Electoral Organizadora del PAN en el Edomex, a través de un comunicado en el que declaró procedentes 26 registros para Ayuntamientos, entre ellos el de la también cantante en el municipio ya mencionado.

La reciente noticia logró volverse tendencia en México y como era de esperarse, los comentarios sarcásticos y negativos por parte de los usuarios en las redes sociales no han dejado de circular, pues muchos de ellos critican que cada vez más los partidos políticos se sumen a la “epidemia” de llevar personajes del espectáculo o la farándula, al poder político.

“Bibi Gaytán es candidata? A la madre una mujer que su marido trunco su carrera de actriz en su mejor momento y se sabe a vivido bajo el yugo de este, que puede ofrecer en su plataforma política. Pan y circo para el pueblo”.

“¿Bibi Gaytán y Lupita Jones? Ya no me sorprende de la porquería que son los partidos políticos, me sorprende que viendo cómo va el país acepten esas candidaturas sin tener la preparación necesaria”.

“En un acto impresentable de desesperación, el PAN le apuesta a Bibi Gaytán para ayuntamiento en el Edomex. Entiéndanlo, ni con todos los televisos o teveaztecos en sus filas van a ganar credibilidad”.

“Cuando les pedimos a los partidos políticos reinventarse para que votáramos por ellos no estábamos pensando en que nos metieran a Paquita la del Barrio o a Bibi Gaytán en las listas no mamen”.

Estos, son tan solo algunos de los comentarios que expresaron los internautas por medio de Twitter.

Gaytán Barragán ha sido actriz, modelo y cantante en telenovelas como “Dos mujeres un camino” o “Baila conmigo”, además de que formó parte del grupo “Timbiriche”, en la década de los ochentas, y recientemente (en 2020) como juez del programa “Pequeños Gigantes”.

El 25 de junio de 1994 contrajo matrimonio con el actor Eduardo Capetillo, con quien este 2021 cumplirá 27 años de matrimonio.

Cabe destacar que, en el proceso electoral del 2018, su esposo buscó bajo las siglas del PRI ganar la misma Alcaldía de Ocoyoacac. Sin embargo, Capetillo perdió.