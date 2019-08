¡Bidi bidi bom bom! Christian Serratos sería la nueva Selena en serie de Netflix

Parece que Netflix ha encontrado a quien interpretaría a Selena Quintanilla en su nueva serie biográfica: Christian Serratos.

De acuerdo con el portal Vulture, la actriz, mejor conocida por su interpretación en The Walking Dead, sería la encargada de darle vida a la reina del tex mex.

Sin embargo, cabe mencionar que Netflix no hecho ningún anuncio oficial hasta el momento.

Ver esta publicación en Instagram W Una publicación compartida por Christian Serratos (@christianserratos) el 14 de Jul de 2019 a las 7:51 PDT

La serie será producida por Moisés Zamora y contará el salto a la fama de una de las artistas latinas más populares. Tendrá dos temporadas y comenzará su producción en México a partir del próximo mes.

El proyecto es hasta ahora, la versión autorizada por la familia de la cantante, por lo que se centraría más en la versión de ellos, dejando de lado la polémica que generaría la serie de María Celeste Arrarás, El secreto de Selena.

La historia oficial de @SelenaLaLeyenda llegará a Netflix. ¿Y saben qué? 💞 Me emociona, ya no razono, no lo puedo controlar. 💞 Más bidi bidi bom bom en @selena_netflix #NoticiasNetflix pic.twitter.com/bWEU8reOPb — Netflix LATAM (@NetflixLAT) 11 de diciembre de 2018

¿Quién es Christian Serratos?

Christian Serratos, de 28 años, nació en Los Ángeles, California y tiene descendencia mexicana e italiana.

Ver esta publicación en Instagram The rooftop at The Jeremy is 👌🏼 Una publicación compartida por Christian Serratos (@christianserratos) el 3 de May de 2018 a las 11:06 PDT

La actriz es conocida por su papel de Rosita Álvarez en The Walking Dead pero también apareció en la saga de Twilight y en la serie Manual de supervivencia escolar de Ned, de Nickelodeon.

Ver esta publicación en Instagram See you tonight on @amcthewalkingdead 💀 This has been one of my favorite seasons, and we’re just getting started... Una publicación compartida por Christian Serratos (@christianserratos) el 11 de Nov de 2018 a las 10:40 PST

La realidad es que aunque no es muy conocida, Serratos ha estado desde pequeña en producciones de televisión, películas y series.