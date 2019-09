Billie Eilish anuncia dos conciertos en México

La cantante y compositora Billie Eilish anunció que visitará México como parte de su gira Where do we go?, la cual arrancará en 2020.

Billie Eilish ha sorprendido a sus fans con la confirmación de dos shows para el próximo año, uno el 27 de mayo en el Palacio de Deportes de la Ciudad de México y otro el 25 de mayo en la en la Arena VFG de Guadalajara.

Smirk Bashful GIF from Smirk GIFs

La cantante ha alcanzado una inmensa popularidad mundial, consolidándose como la nueva promesa de la música.

Con su aclamado sencillo “Bad Guy” llegó a encabezar el prestigioso ranking del Billboard Hot 100, siendo la primera artista nacida en el siglo XXI en lograrlo.

Latin America: Tickets for Billie’s shows go on sale for Sao Paolo, Rio De Janeiro, Buenos Aires, and Bogota at 10am local time on Friday 10/4. Tickets for Guadalajara, Mexico City, and Santiago go on sale at 11am local time on 10/4. pic.twitter.com/El0vNTa1ve — billie eilish (@billieeilish) September 27, 2019

La preventa de boletos se realizará a través de Citibanamex el próximo 3 de octubre y la venta general el 4 de octubre. Aquí los precios.