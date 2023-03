Billie Eilish repone concierto en el Foro Sol ante más de 50 mil asistentes

Tláloc dio tregua este jueves para que Billie Eilish pudiera ofrecer el concierto que, por condiciones meteorológicas no se pudo llevar a cabo un día antes en el Foro Sol. La californiana se lució, se entregó en cuerpo y alma a México por dos horas.

“¡Hola!, Ciudad de México. Me siento muy cansada, ¿cómo están ustedes? ¡Qué par de noches tan locas!, ¿quién estuvo ayer en la tormenta? Gracias por estar aquí, por volver”, dijo la joven de 21 años sobre el escenario.

Miles de jóvenes lucieron molestos y tristes este miércoles debido a que la cantante no pudo presentarse como esperaban; debido a la fuerte lluvia, el equipo de sonido quedó afectado y Protección Civil, así como el equipo de producción de la artista sugirieron reprogramar el espectáculo.

La mañana de este jueves, la promotora OCESA informó que el show de llevaría a cabo a las 19:00 horas de este jueves, por lo que podían hacer válidos sus boletos o pedir reembolso.

El show comenzó 19:17 horas. Los gritos no se hicieron esperar; la multitud se unió en un sólo grito para exclamar su nombre: “Billie”.

Con una gran sonrisa, la artista salió al escenario junto a su hermano Finneas O'Connell para interpretar “Bury a Friend“, con el que abrió uno de los conciertos considerados por ella, como de los más grandes en su carrera, ya que se convocó a más de 50 mil fans, según autoridades.

Le siguieron temas como “I didn’t change my number“ y “Therefore I Am“

Ayer, la ganadora del Óscar a Mejor Canción Original por "No Time to Die" portó una camisa negra larga, pantaloncillos blancos; en esta ocasión su vestimenta constó de una gorra blanco y negro, playera con la palabra “Blondie” en el centro, shorts largos, calcetas y tenis.

El escenario tenía una gran rampa en medio, una tarima en la parte superior, una pantalla gigante en el fondo y dos pantallas laterales; en cuanto a la iluminación, la compositora se auxilió de luces led que rebotaban en todo el recinto.

Continuaron “My strange addiction”, “You should see me in crown”, “Xanny” y “Lost cause”.

Las primeras canciones que sacaron algunas lágrimas a las fanáticas, al menos las que estaban en la parte más cercana del escenario fue cuando interpretó los temas “I don’t wanna be you anymore” y “Lovely”; ya casi rumbo al final se repitió la nostalgia con temas acústicos como “I love you”, “Your power” y “TV”.

La sorpresa de la noche fue cuando la artista se desplazó a la parte central del escenario, se subió a una grúa e interpretó los temas “Bellyache”, “Ocean Eyes” y “Overheated”.

En diversas ocasiones recalcó el amor hacia México, su gente y la felicidad que le causa pisar tierras aztecas.

“Me siento como en familia, los siento como si fueran todos mis amigos, me siento muy cobijada aquí”, dijo.

La energía volvió a sentirse en la canción “Oxytocin” donde, por los brincos del público, hicieron retumbar el Foro.

Fueron casi una treintena de canciones las que la originaria de Los Ángeles satisfizo a sus fans.

Ya encaminando el cierre del show, la artista, quien ha conseguido siete premios Grammy y recientemente hizo su debut en la serie de horror Swarm, interpretó “When the party’s over”, “All the good girls go to hell”, “Everything I wanted”.

Los temas que pusieron fin a la velada fueron “Bad guy” y “Happier than ever”