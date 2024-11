Billie Eilish y Sabrina Carpenter dan mensaje de resiliencia a las mujeres tras triunfo de Trump

Luego de la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, varios famosos de Hollywood expresaron su rechazo contra el político republicano. Ahora, a esas voces se suman las cantantes Sabrina Carpenter y Billie Eilish, quienes en sus más recientes conciertos dedicaron un mensaje de resiliencia dirigido a las mujeres.

El polémico empresario, de 78 años, fue elegido el pasado 5 de noviembre por los estadounidenses para tomar las riendas de la Casa Blanca una vez más, luego de haber tenido un primer mandato como presidente del 2017 al 2021.

Sin embargo, el futuro presidente de EU llegará a la silla presidencial con una sentencia penal pendiente, tres juicios en pausa, así como con una lista de propuestas de campaña que podrían afectar principalmente a migrantes, personas de la comunidad LGBTQ+ y mujeres.

De Sabrina Carpenter y Billie Eilish para las mujeres

En más de una ocasión, Donald Trump mostró su postura contra los derechos reproductivos de las mujeres, pues tiene políticas antiaborto. Además, el político nombró a tres de los jueces de la Corte Suprema de EU que forman la mayoría conservadora que anuló los derechos de aborto a nivel federal.

Ante ello, en su último concierto en Nasville, Tensse, Billie Eilish dedicó una canción a las mujeres, recordándoles que ella las ama y las apoya.

"Alguien que odia a las mujeres tan profundamente está a punto de convertirse en presidente. Esta canción es para todas las mujeres. Las amo, las apoyo", dijo la intérprete de What Was I Made For?.

De igual manera, en sus historias de Instagram escribió "it´s a war on Women" o "es una guerra contra las mujeres", en referencia al triunfo de Trump.

Anteriormente, la cantante había mostrado su apoyo a Kamala Harris y Tim Walz pues, en sus palabras, votar por la fórmula era votar por la libertad.

Por su parte, la cantante Sabrina Carpenter lamentó lo que podría seguir para las mujeres ante el triunfo de Trump. Durante su último concierto en Seattle, dijo que esperaba disfrutan de la noche porque se lo merecían.

“Lo siento mucho por nuestro país y a todas las mujeres que están aquí, las quiero mucho. Y realmente espero que el resto de la noche puedan disfrutar porque se lo merecen absolutamente”.

Otras famosas como Jamie Lee Curtis, Cardi B y Christina Applegate también han hablado acerca de Trump y su rechazo a la decisión de los votantes por elegir al republicano.

"Por favor, deja de seguirme si votaste en contra de los derechos de las mujeres. En contra de los derechos de las personas con discapacidad", escribió Applegate en X.