Billie Eilish, The Killers y Blink-182 encabezan el Pa’l Norte 2023: aquí la lista completa

Después de una gran espera, por fin dieron a conocer cuáles serían los artistas confirmados para la edición del 2023 del Tecate Pa’l Norte, la cual confirmó la participación de la cantante Billie Eilish.

A través de sus redes sociales, los organizadores del festival regiomontano dieron a conocer las agrupaciones que se presentarán el próximo 31 de marzo, 1 y 2 de abril.

Lista completa de artistas del Tecate Pa’l Norte 2023

Entre los artistas invitados se encuentran los siguientes: The 1975, 5 Seconds of Summer, CaféTacuba, Clarín León, Duki, Franz Ferdinand, Panteón Rococó, Sebastián Yatra, Wisin& Yandel, Austin TV, Los Bunkers, Los Cafres, Carla Morrison, Dayglow, FerdAgain…, Girl Talk, Honey Dijon, José Madero, Julieta Venegas, Junior H, Kase.O, León Larregui, Loco Dice, LÍmpératice, Manuel Turizo, Moderat, Modest Mause, Nach, Pierce the Viel, Robin Schulz, Ryan Castro.

También, se contará con la participación de Steven Aoki, Tokimosta, Trueno, Wallows, Willow, Aczino, Amémé, Airbag, Allison, Los Amigos Invisibles, Astronomía Interior, Bacilos, entre otros.

Los precios para el Tecate Pa’l Norte 2023

La venta para los boletos seguirá como en versiones anteriores, siendo por fases 1, 2, 3 y la final, que suelen ir acompañadas con un aumento en sus precios., y quedan de la siguiente manera:

General : 3 mil 402 pesos

: 3 mil 402 pesos General+ : 3 mil 950 pesos

: 3 mil 950 pesos Ascendente : 4 mil 424 pesos

: 4 mil 424 pesos VIP: 5 mil 969 pesos

Cabe resaltar que ahora que se conoce la alineación, solo queda esperar ver cómo quedarán conformados los días para que luego se dé a conocer la fecha de la venta de los boletos en forma individual.