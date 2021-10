Billy Barrat protagoniza Invasion, un mundo apocalíptico

El actor Billy Barrat es gran aficionado a las historias de alienígenas, por lo que cuando fue invitado a participar en la serie Invasión, se sintió muy contento de sumarse a un proyecto que le permite formar parte de “una película de acción en cada capítulo”, asegura.

“Es para todos, incluye muchos aspectos y escenarios diferentes, eso es muy importante, sobre todo por el hecho de que se desarrolla en distintos países. Eso tiene mucha relevancia, porque todo el mundo se va a identificar por lo menos con alguna de las historias”, platica a El Sol de México vía zoom.

La serie sigue a cinco personajes en Estados Unidos, Inglaterra, Pakistán y Japón, cuyas vidas se ven severamente afectadas cuando seres extraterrestres invaden la Tierra. Aún sin entender qué sucede, cada uno de ellos deberá encontrar la manera de salir ilesos de los desastres, y ayudar a quienes los rodean.

El actor de 14 años interpreta a Casper, un joven estudiante que sufre bullying a causa de la epilepsia que padece, y tras la llegada de los invasores se convierte en uno de los héroes de su historia. Para él fue grato ponerse en la piel de un “forastero”, como él mismo califica a su personaje.

“Manda un mensaje muy fuerte de que no importa quién eres, está bien ser diferente, y es padre”, comenta con una sonrisa . “Definitivamente a Casper le pasan muchas cosas en su casa, enfrenta muchas situaciones de bullying, pero al final es muy fuerte y valiente. Damos ese mensaje de que está bien ser diferente”.

Dada la carga emocional por la que atraviesa en escena, reveló que le costó mucho trabajo manejar la tristeza en la que se tenía que sumergir cada que llegaba al rodaje, pues el atravesar por una precaria situación mundial en la vida real, complicaba que se pudiera alejar de esas emociones.

“Manejo esa parte estando cerca de mi familia y amigos, porque ellos realmente me apoyan a superar mis problemas personales, especialmente mis amigos. También me ayuda escuchar música, hacer skateboarding, y en general todas las cosas que realmente me gustan”, explicó el joven actor.